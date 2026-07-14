כיכר השבת
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האם ה-AI מאיים על פרנסת החרדיות? | ירידה חדה בקניית דירות - ואולי גם ירידת מחירים | צפו

נתניהו משגר איום חריף לאיראן מדימונה | סערה בעקבות דבריו של השר מרגי על סוגיית הגיוס | מעצר נכדו של האדמו"ר מזידיטשוב מצית מתיחות ברחוב החרדי | משבר בנתב"ג בשל מטוסי התדלוק האמריקניים | האם ה-AI מאיים על פרנסת הציבור החרדי? | וגם: ירידה חדה בקניית דירות |  וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

בנימין נתניהוחרדיםארה"באיראןגיוס חרדיםנתב"גיעקב מרגיבינה מלאכותיתשוק הדיוריוסי סרגובסקיהיום בכיכר

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