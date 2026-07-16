כיכר השבת
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פקחי מס הכנסה ביקרו בני ברק וחטפו ביצים ואבנים | מכה כלכלית לישיבות • צפו

דרעי במתקפה חסרת תקדים נגד הרמטכ"ל, והמערכת הפוליטית סוערת בעקבות התגובות | מהומות בקריית ויז'ניץ סביב ביקורת רשות המסים | נציב תלונות הציבור קיבל את התלונה נגד הראשון לציון הרב דוד יוסף | איראן והחות'ים מעלים את רף האיומים במזרח התיכון | מכה כלכלית לישיבות בעקבות הודעת המדינה לבג"ץ | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

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