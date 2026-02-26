כיכר השבת
דריכות לקראת סוף השבוע

יועצי טראמפ מעדיפים שישראל תתקוף ראשונה באיראן | רוביו: "הסירוב לעסוק בטילים - בעיה"

יועציו הבכירים של הנשיא דונלד טראמפ מעדיפים שישראל תתקוף ראשונה באיראן מתוך ידיעה שתקיפה שכזו תגרור תגובה איראנית שתצדיק התערבות של ארה"ב | מזכיר המדינה רוביו: "הסירוב לעסוק בתוכנית הטילים הבליסטיים - בעיה גדולה מאוד" (בעולם)

רה"מ נתניהו עם שליחי הנשיא קושנר וויטקוף (אבי אוחיון/ לע״מ.)

אתר החדשות "פוליטיקו" דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) כי יועציו הבכירים של נשיא , דונלד טראמפ, סבורים כי עדיף שישראל תתקוף ראשונה ותוביל במתקפה על .

גורם המעורה בשיחות בבית הלבן התבטא: "יש מחשבה, גם בתוך הממשל, שמבחינה פוליטית עדיף שהישראלים יתחילו לבד, האיראנים יחזירו לנו - דבר שיספק סיבה טובה מספיק לנקוט בפעולה".

עוד דווח כי ההערכה בסביבה הקרובה של היא ש"אנחנו הולכים להפציץ אותם", אך טרם ברור מה יהיה היקף התקיפה.

אנה קלי, דוברת הבית הלבן, אמרה בתגובה לדיווח כי "התקשורת תמשיך להעלות השערות על מה הנשיא חושב, אבל טראמפ הוא היחיד שיודע מה הוא יעשה".

בתוך כך, לקראת סבב השיחות היום בז'נבה, התבטא מזכיר המדינה מארק רוביו כי: "הנשיא רוצה פתרונות דיפלומטיים ומעדיף אותם. אז אני אתאר את הפגישות כסבב נוסף של שיחות, שאני מקווה שיהיו יעילות - אבל בסוף אנחנו נרצה לדון בנושאים אחרים חוץ מתוכנית הגרעין".

עם זאת, מזכיר המדינה הוסיף והדגיש: "ההתעקשות של איראן לא לדון בטילים הבליסטיים היא בעיה גדולה מאוד", לדבריו: "איראן מהווה איום רציני על ארצות הברית, וכך היה כבר תקופה ארוכה".

אמש דווח כי ברקע ההכנות לסבב השיחות בז'נבה מחר, שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף אמר במפגש עם תורמי איפא"ק בוושינגטון אתמול כי ממשל טראמפ דורש שכל הסכם גרעין עתידי עם איראן יהיה ללא מועדי פקיעה ויהיה בתוקף ללא הגבלת זמן, כך לפי בכיר בארה"ב ושני מקורות נוספים המעורים בנושא.

וויטקוף אמר, כך על פי הדיווח בחדשות 12, כי "הנחת היסוד שאיתה אנחנו מתחילים את המו"מ עם האיראנים היא שאין סעיפי דמדומים. בין אם נגיע להסכם ובין אם לא - ההנחה שלנו היא: אתם צריכים להתנהג יפה לשארית ימי חייכם".

הוא הדגיש כי שני נושאים קריטיים נוספים במשא ומתן הם העשרת האורניום של איראן והמאגר של 10,000 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה נמוכה וברמה גבוהה שבידי איראן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר ביתר עילית:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר