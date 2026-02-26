אתר החדשות "פוליטיקו" דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) כי יועציו הבכירים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, סבורים כי עדיף שישראל תתקוף ראשונה ותוביל במתקפה על איראן.

גורם המעורה בשיחות בבית הלבן התבטא: "יש מחשבה, גם בתוך הממשל, שמבחינה פוליטית עדיף שהישראלים יתחילו לבד, האיראנים יחזירו לנו - דבר שיספק סיבה טובה מספיק לנקוט בפעולה".

עוד דווח כי ההערכה בסביבה הקרובה של הנשיא טראמפ היא ש"אנחנו הולכים להפציץ אותם", אך טרם ברור מה יהיה היקף התקיפה.

אנה קלי, דוברת הבית הלבן, אמרה בתגובה לדיווח כי "התקשורת תמשיך להעלות השערות על מה הנשיא חושב, אבל טראמפ הוא היחיד שיודע מה הוא יעשה".

בתוך כך, לקראת סבב השיחות היום בז'נבה, התבטא מזכיר המדינה מארק רוביו כי: "הנשיא רוצה פתרונות דיפלומטיים ומעדיף אותם. אז אני אתאר את הפגישות כסבב נוסף של שיחות, שאני מקווה שיהיו יעילות - אבל בסוף אנחנו נרצה לדון בנושאים אחרים חוץ מתוכנית הגרעין".

עם זאת, מזכיר המדינה הוסיף והדגיש: "ההתעקשות של איראן לא לדון בטילים הבליסטיים היא בעיה גדולה מאוד", לדבריו: "איראן מהווה איום רציני על ארצות הברית, וכך היה כבר תקופה ארוכה".

אמש דווח כי ברקע ההכנות לסבב השיחות בז'נבה מחר, שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף אמר במפגש עם תורמי איפא"ק בוושינגטון אתמול כי ממשל טראמפ דורש שכל הסכם גרעין עתידי עם איראן יהיה ללא מועדי פקיעה ויהיה בתוקף ללא הגבלת זמן, כך לפי בכיר בארה"ב ושני מקורות נוספים המעורים בנושא.

וויטקוף אמר, כך על פי הדיווח בחדשות 12, כי "הנחת היסוד שאיתה אנחנו מתחילים את המו"מ עם האיראנים היא שאין סעיפי דמדומים. בין אם נגיע להסכם ובין אם לא - ההנחה שלנו היא: אתם צריכים להתנהג יפה לשארית ימי חייכם".

הוא הדגיש כי שני נושאים קריטיים נוספים במשא ומתן הם העשרת האורניום של איראן והמאגר של 10,000 קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה נמוכה וברמה גבוהה שבידי איראן.