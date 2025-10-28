בני ברק - לא רק עכברים: בזמן שהעיר התורה והחסידות התרגלו כבר לנוכחותתם המטרידה של העכברים שזוחלים בעיר באין מפריע ומדביר, העיר סובלת גם מבעיות תשתית חמורות ומהצפות ביוב נרחבות.

הערב (שלישי), אנו חושפים לראשונה כי ראש העיר חנוך זייברט ניסה למנוע במהלך השבועות האחרונים את קיומו של דיון דחוף בכנסת בנוגע לסיוט המתמשך, והשיב לבקשת הגורמים הרלוונטיים כי הוא לא יכול להשתתף בדיון בשל נסיעה לחו"ל.

נחזור קצת אחורה: הצפות הביוב ברחבי העיר הפכו למכה של ממש, כאשר במהלך שבתות וחגים ואפילו סתם ימים שגרתיים רחובות שלמים ברחבי העיר הופכים לנהרות של ביוב וצחנה, אך בעיריית בני ברק בראשות חנוך זייברט לא מצאו עדיין פתרון לבעיה הקשה.

בשל פרישת החרדים מהממשלה (לפחות באופן רשמי), יו"ר וועדת הפנים ח"כ יעקב אשר עזב את תפקידו ומי שהחליף אותו בתפקיד הוא ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית - שהחליט לקיים דיון דחוף בוועדה כדי להביא את הקץ לסבלם המתמשך של תושבי בני ברק.

לא חלפו שעות רבות מאז פורסם עצם קיומו של הדיון, ולחצים כבידם החלו לזרום ללשכתו של יו"ר הוועדה החדש בטענות שונות ומשונות כאשר בסופו של דבר השורה התחתונה הייתה בקשה מנומסת מיו"ר הוועדה שלא לקיים את הדיון או לפחות שיואיל לדחות אותו.

ל'כיכר השבת' נודע כי לעזרת זייברט הצטרף ראש העיר לשעבר ח"כ אשר, התרעם על קרויזר, וביקש ממנו כי בפעמים הבאות שהוא יוזם דיון שכזה שיעדכן אותו מראש מתוקף היותו היו"ר הקודם של הוועדה. לדברי גורמים המעורים בפרטים, ח"כ יעקב אשר, השתמש בשיחות סגורות במילים קשות ואמר לקוריזר "אתה סך הכול יו"ר זמני פה, אל תעשה מה שבא לך". נדגיש כי בשיחה עם 'כיכר השבת' הכחיש האחרון את הדברים.

נציין כי רק לפני תקופה קצרה משרד הבריאות הודיע כי "בהמשך לגילויים של נגיף פוליו בדגימות סביבתיות נמצאו דגימות חיוביות גם בני ברק". בהודעת המשרד הוסיפו וטענו כי "ממצאים אלה מעידים על העברה של נגיף פוליו בקרב האוכלוסייה", תוצאה של חוסר טיפול בהצפות החוזרות ונישנות במשך שנים רבות.

אנחנו ב'כיכר' פנינו לבקש את תגובתה של עיריית בני ברק לסבל המתמשך של התושבים, ניסנו להבין האם העירייה מתכוונת להתחיל לטפל בבעיה מהשורש, ולמה ראש העיר ניסה בכל כוחו לבטל את הדיון - אך משם לא התקבלה עד כה תגובה רשמית.