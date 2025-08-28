כיכר השבת
הרב יגאל כהן לשורדת השבי: "חיזקת את עם ישראל בשעת משבר - גילית כוחות מיוחדים"

פגישה מרגשת התקיימה הבוקר בין שורדת השבי אגם ברגר להגאון רבי יגאל כהן |  הרב שיבח את כוחות הנפש שגילתה בשבי ואת שמירתה על ערכי היהדות בתקופה הקשה | צפו בתיעוד (ברנז'ה)

אגם ברגר אצל הגאון הרב יגאל כהן (צילום: שמעון ברדי)

מפגש מרגש ומלא עוצמה התקיים הבוקר במעונו של הגאון הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית וראש מוסדות "יביע אומר". הרב כהן, הידוע כמגדולי מזכי הרבים, נפגש עם שורדת השבי אגם ברגר, שהגיעה בליווי איש החסד המפורסם, שי גראוכר.

במהלך המפגש הביע הגר"י כהן את הערכתו העצומה כלפי אגם, על כוחות הנפש המיוחדים שגילתה בשבי. הוא שיבח את מעשיה, וציין כי למרות הסבל והקושי, היא שמרה באומץ על ערכיה: שמירת השבת, הכשרות ואמונה תמימה. "זכות גדולה נפלה בחלקך", אמר הרב, "שכן הצלחת לחזק את עם ישראל בשעת צרה ומשבר, ולהפיץ את שמו של בורא עולם בכל העולם כולו".

בסופה של הפגישה, העניק הגר"י כהן לאגם ולשי גראוכר את ספרו "חובת הלבבות" ואת סידור התפילה החדש שלו. המעמד הסתיים בתפילה קצרה משותפת למען שחרורם המיידי של כל החטופים שעדיין נמצאים בשבי, וכן להצלחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

