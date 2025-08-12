"אני מברך אותך שלא תפחד" | צפו בפרק ה-5 של חיים באיז"י

הפרק החמישי של חיים באיז"י כבר כאן, עם אורחים חדשים, תובנות חדשות, דברי תורה ו....פינה חדשה על כלכלת המשפחה והפסיכולוגיה שמאחוריה.

איך לחנך באופן שיגרום לתלמידים לאהוב את הלימוד? הרב אילן בורלא, מי שניהל את ת"ת 'דברי יחזקאל' במשך 13 שנה, על האתגרים המיוחדים של בעלי תשובה, על פחדים של הורים כשזה מגיע לחינוך, ועל גישות מקוריות לניהול ת"ת.

"איזהו מכובד, המכבד את הבריות"? מקובל לחשוב שאדם מכובד, זה מי שכולם מכבדים אותו. אז מה היתה כוונת חז"ל, שאמרו כביכול ההיפך? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תובנות מעניינות.

מה גורם לאדם לרצות לעלות על הבמה? האם זה מתאים לכל אחד? יוסי דיין, שחקן ומנחה סדנאות משחק, על הצורך הטבעי בתשומת לב שיש לכולנו, ועל שחרור מטענים רגשיים באמצעות משחק.

הארה מפרשת השבוע - כולנו יודעים שהמן ירד בכל יום, היו לו שלל טעמים, ויש כאלו שאפילו לא היו צריכים לטרוח כדי לאסוף אותו. אז מדוע התורה מתארת אותו במילים "ויענך ויאכילך את המן"? מדוע זה נחשב לעינוי?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

ולסיום, 'ניכּר בכּוסו' - פינה חדשה על כלכלת המשפחה עם משה קרויזר, מומחה לכלכלת המשפחה ומלווה משפחות, שיציג לנו בכל שבוע מקרה אמיתי שהגיע אליו, ויספר לנו מהם הגורמים נפשיים העומדים מאחורי ההחלטות הכלכליות שלנו.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז