כשסיפורים של ניצולי הנובה עולים לבמה | צפו בחיים באיז"י

איך אפשר לשחרר רגשות של פצועים ומשפחותיהם, של מילואימניקים שראו הכל בעזה, ושל מי ששרד את התופת בנובה? צפו בראיון מרתק עם יוחאי עקיבא וורצמן, על כלי טיפולי ייחודי - 'תיאטרון פלייבק'| "טוב שם משמן טוב" - מה הקשר בין שם לשמן? משאל רחוב בירושלים |הארה מפרשת השבוע | היועץ לכלכלת המשפחה, משה קרויזר, על מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה |ומה אתם עניתם על השאלה השבועית • צפו בפרק נוסף של 'חיים באיז"י' בהגשת הרב אסף רצון (יהדות)

חיים באיז"י עם הרב אסף רצון (צילום: כיכר השבת)

צפו בפרק נוסף של  עם הפינות הקבועות, ועם ראיון מרתק על כלי טיפולי ייחודי מאוד.

יוחאי עקיבא וורצמן - מטפל בפסיכודרמה ומנחה תיאטרון פלייבק, מסביר בראיון מה הייחודיות של תיאטרון פלייבק לעומת טיפול בפסיכודרמה, ומשתף על הדרך בה הוא הפך את השיטה לכלי טיפולי שהצליח לנגוע באנשים שהתמודדו או עדיין מתמודדים עם מקרים קשים.

"טוב שם משמן טוב" - מה הקשר בין שם לשמן? ומדוע השם טוב יותר? יצאנו לרחובות ירושלים לשאול את העוברים ושבים.

הארה מפרשת השבוע - אברהם אבינו נצטווה "לך לך". מהה תורה באה לרמוז לנו בסדר יציאתו של אברהם אבינו?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּיסו' - מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה, עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה

