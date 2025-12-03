בפרק החדש של חיים באיז"י זכיתי לארח את רפאל קליינמן, איש חינוך, מרצה ושחקן, שמביא לבמה את סיפורו האישי המטלטל בהצגת היחיד שלו, "אודישן משמיים". ההצגה, שנכתבה בחלקה על בסיס חוויותיו של קליינמן, עוסקת בדילמות ובקונפליקט הפנימי שכולנו חווים, אך מתמקדת ספציפית בעולמם של בעלי התשובה. קליינמן "נכנס לקישקע" ומציג את הרגעים המרגשים, הקשים, הכואבים והשמחים עמם מתמודד בעל תשובה.

הכחשה וויתור על הקריירה

טרם חזרתו בתשובה, הייתה לקליינמן קריירה משמעותית שהייתה "אמורה להיות מאוד מאוד גדולה". הוא החל להופיע על במות מקצועיות כבר בגיל צעיר, השתתף בלהקות צבאיות, סרטים ישראליים, מחזות זמר והופעות בלונדון ובארצות הברית. אך ביום אחד, הוא "חתך הכל". הוא עזב את החוזים והקריירה בדרמטיות, והפך לאברך בכולל. הוא אפילו הפסיק לשמוע מוזיקה, שהייתה חלק מחייו, כיוון שחשש שהיא "מסיטה" אותו.

ליבת הקונפליקט של בעלי התשובה, כפי שהוא מציג, היא המאבק בין הרצון לחיות על פי הקודים החברתיים החרדיים הקשים לבין "הקול הפנימי" והרצונות האישיים. הבעיה הקשה ביותר היא 'ההכחשה': הניסיון לברוח ממי שאתה באמת ולרצות להיות מישהו אחר, אף על פי ש"אתה לא יכול לברוח ממי שאתה באמת".

ההיתר והייעוד משמיים

על אף ששימש כמנהל תלמוד תורה וכמרצה למורים בציבור החרדי, קליינמן החל לקבל הצעות להופיע בסרטים (כמו "נח" ו"הדוב המרקד"). הוא מודה כי ההופעות הללו, בתקופה שבה סרטים נחשבו אסורים בציבור זה, עוררו קונפליקט, מאחר שהוא שימש כדוגמה חינוכית.

אך הרגע המכריע הגיע, כאשר קיבל סימנים ורמזים שגרמו לו לחשוב "מה עכשיו?" הוא התייעץ עם רבו, שנתן לו את ההיתר ההשקפתי. הרב, הבין לנפשו של רפאל, אמר לו במפורש "אתה חייב לעשות את זה".

צפו בראיון המרתק