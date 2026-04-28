הרב שמואל אזואלוס - מדריך חתנים ומטפל זוגי, חושף בראיון מרתק את האתגרים המורכבים המלווים את חיי הנישואין המודרניים, ומדגיש כי זוגות רבים פונים לייעוץ רק כשהם בנקודת שבירה, וזאת בשל השפעת הרשתות החברתיות המעודדות פירוק מהיר במקום עבודה ותיקון. כמו כן, מציין הרב אזואלוס את החשיבות הקריטית של הקדשת זמן איכות שבועי קבוע לחיזוק הקשר הזוגי, כבסיס הכרחי לבית יציב ולחינוך ילדים מוצלח. לשיטתו, השקעה בזוגיות אינה רק צורך רגשי, אלא מפתח להצלחה כלכלית ורוחנית המונע משברים עמוקים בעתיד.
הארה מפרשת השבוע - מדוע קרבן העומר, שמציין את תחילת ספירת העומר, מגיע 'מצה', ואילו קרבן 'שתי הלחם', שמגיע בחג השבועות ומציין את סיום הספירה, מגיע 'חמץ'? ומה הקשר למתן תורה?
ניכר בכיסו - הפעם בפינת כלכלת המשפחה עם היועץ משה קרויזר, על המשמעות של מאמץ קטן, והערך המצטבר לאורך השנים.
התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים אם הזמנו עבודה מבעל מקצוע שהוא גם חבר שלנו, ואנחנו לא מרוצים מהתוצאה?
קרדיטים:
כתיבה והגשה: הרב אסף רצון
הפקה: אשר רוט
בימוי: אבי לודמיר
צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג
