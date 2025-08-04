"יופלה קידס" לרגעים קטנים בטעמים שילדים אוהבים

כל קיץ מביא איתו בשורה חדשה. הבשורה השנה שייכת לילדים.

"יופלה קידס" - סדרת היוגורטים החדשה לילדים, תופסת מקומה ברשימת ההעדפות של הילדים וגם של האמהות.

בקיץ הזה ייהנו הילדים ממגוון היוגורטים של "יופלה קידס": משקאות יוגורט בקרטון, משקאות יוגורט בבקבוקונים עם קשית, יוגורט בגביע וטיובים ובמגוון טעמים: וניל, תות, ותות בננה.

הסדרה מיועדת לילדים בגילאי 4-8 ומכילה תוספת סידן המהווה כ-20% מהתצרוכת היומית המומלצת בכל מנה. במסגרת ההתחדשות לקראת הקיץ, עוצבו האריזות עם דמויות אנימציה צבעוניות וחמודות שהילדים אוהבים. מוצרי הסדרה בכשרות בד"צ ועדת מהדרין.

"יופלה קידס בולטת בצבע הכתום של האריזות ומגוון מוצריה מתאים לכל שעה ביום: לארוחת בוקר, בגינת המשחקים, לפינוק , נשנוש לדרך ועוד והזדמנויות נוספות לאורך כל היום. המרקם החלק בו מצטיין "יופלה קידס" אף הוא סיבה להעדפתו.

"אנו שמחים לתת מענה רחב יותר לילדים בגילאי 4-8 בתחום היוגורטים בדרך שמנגישה את המוצרים בצורה אטרקטיבית לילדים ולהורים," אומרת גלית מור משורר, מנהלת יחידה עסקית באגף השיווק בתנובה. "המהלך נועד לאפשר לאימהות לתת לילדיהן הנאה וטעם טוב, מבלי להתפשר על איכות".