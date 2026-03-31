הימים שאחרי חג הפסח מלווים באתגר צרכני מוכר במגזר החרדי ובקרב כל מי שמקפיד על קלה כבחמורה: המרוץ אחר מוצרים המוגדרים כ"יוצרו ונטחנו לאחר הפסח". הצורך הזה נובע מכך שישנו ציבור שאינו רוכש מוצרים שנמכרו לגוי במסגרת "מכירת חמץ" רגילה. עד היום, חיפוש זה לווה בטרחה רבה - הצרכנים נאלצו להסתובב בין המדפים עם רשימות תפוצה ולפענח קודי ייצור כדי לוודא מתי בדיוק יוצר כל מוצר.

השנה, חברת אסם החליטה לגשת לבעיה מזווית שונה, והשיקה פתרון הלכתי ולוגיסטי מעניין. במקום להסתמך רק על קווי ייצור שיתחילו לפעול רק במוצאי החג, ומכורח המציאות יארך זמן עד לשיווקם - המהלך החדש מתבסס על הסטטוס הייחודי של החברה. מכיוון שחברת האם הבינלאומית נסטלה, נמצאת בבעלות נוכרית קבועה לאורך כל ימות השנה, הסטטוס ההלכתי של המוצרים שונה מהותית.

כדי ליישם זאת בפועל באופן המהודר ביותר, הוחל מאחורי הקלעים מהלך קפדני: בחברה לקחו שורה של מוצרים נבחרים וספציפיים, ודאגו מראש לרכז ולאחסן אותם באופן בלעדי במחסני חברת נסטלה המרכזיים. מכיוון שמוצרים אלו נשמרו במקום סגור תחת הבעלות הבלעדית והמלאה של החברה עוד קודם החג, ההלכה פוסקת כי הם אינם נחשבים כחמץ שנמכר לגוי, ודינם שווה לחלוטין לזה של מוצרים ש"יוצרו ונטחנו לאחר הפסח".

אך החדשות האמיתיות עבור הצרכן בשטח נמצאות על המדף עצמו. כדי לחסוך את הצורך בבירורים, החליטו באסם להדפיס סימון מיוחד ובולט על גבי אריזות אותם מוצרים נבחרים. לצד חותמת הכשרות הרגילה, מופיע כעת כיתוב מפורש: "המוצר היה בבעלות גוי בחג הפסח".

באסם מזמינים את הצרכנים, פשוט לחפש את הסימון על האריזות, ומציינים כי הבעלות הבלעדית של החברה, בשילוב הסימון החדש והברור, נועדו להעניק לציבור את ההידורים ההלכתיים המחמירים ביותר, יחד עם נוחות רבה ושקיפות מלאה.

בסופו של דבר, מדובר במהלך שבו פתרון הלכתי פוגש צורך צרכני יומיומי, ומאפשר ליהנות מהמוצרים בביטחון מלא מיד עם צאת החג.