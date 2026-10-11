הלמנ'ס מרחיבה את מגוון המוצרים שלה בישראל ומשיקה סדרת ממרחים חדשה בבקבוקים לחיצים, עם מגוון טעמים שמתאימים במיוחד למנות מפנקות וכיפיות ובכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית.

הסדרה החדשה כוללת ארבעה טעמים מדהימים: מיונז אמיתי, ממרח מופחת שומן, GARLIC – מיונז עם שום, רוטב בורגר, ו-SPICY – מיונז חריף.

מעבר למגוון הטעמים, הבקבוק הלחיץ בעצמו הוא חלק מרכזי בחידוש: הוא מאפשר להוסיף את הממרח ישירות למנה בצורה קלה, נוחה ומדויקת, ומתאים במיוחד למנות כמו המבורגר, צ'יפס, כריכים וטוסטים – בדיוק המאכלים שכולם אוהבים לשדרג עם רוטב טוב ולהפוך לאותם מטעימים למדהימים!

הסדרה החדשה בכשרות המהודרת היא בשורה של ממש לכל מי שאוהב לגוון, להתנסות בטעמים חדשים ולשדרג כל מנה בצורה קלילה. המרקם הקרמי והעשיר והפורמט הלחיץ מאפשרים לשלב אותם בקלות בארוחות, בנשנושים או כשמתחשק להכין משהו קצת יותר מושקע.

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הלמנ'ס, הופך טעים למדהים.