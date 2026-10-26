תדיראן מסכמת את קיץ 2026: מי קובע בבית את הטמפרטורה?

עם המעבר לשעון החורף, תדיראן מסכמת את קיץ 2026 בנתוני מערכת ההפעלה MY TADIRAN ובסקר בקרב 526 מלקוחותיה.

הטמפרטורה המועדפת ירדה במעלה אחת, מ־24 ל־23 מעלות, ושעת השיא נותרה 22:00, כמו בקיץ הקודם, עם כ־73,460 הפעלות ביולי ובאוגוסט, 7.5% מכלל ההפעלות.

אחד השינויים הבולטים נרשם בשעון השבת החכם, המתזמן את המזגן לפי זמני השבת באזור המגורים. בקיץ 2025 נעזר בו משתמש אחד מכל ארבעה, ובקיץ 2026 כבר 64%, כמעט שניים מכל שלושה. בתוך שנה הפך שעון השבת מפיצ'ר חדש לכלי שנמצא בשימוש רחב בקרב משתמשי MY TADIRAN.

היקף הפעילות במערכת גדל פי 5: כמעט מיליון הפעלות מזגן ביולי ובאוגוסט, לעומת כ־200 אלף בקיץ 2025. מספר המשתמשים גדל פי 2.6, ומספר ההפעלות הממוצע למשתמש כמעט הוכפל. כשליש מהמשתמשים נעזרים ב־Energy Dashboard לניטור צריכת החשמל, ויותר משליש מהמשיבים לסקר אמרו שעלות החשמל משפיעה על היקף השימוש שלהם.

תל אביב-יפו ממשיכה להוביל עם יותר מ־418 אלף הפעלות, ואחריה ראשון לציון. ירושלים טיפסה מהמקום החמישי לשלישי, חיפה נכנסה לחמישייה במקום הרביעי, ופתח תקווה יצאה השנה מחמש הערים המובילות.

ומה קורה בתוך הבית? 72% מהמשיבים אומרים שהם עצמם קובעים את הטמפרטורה, אך 74% הודו שלפחות פעם אחת קרה שמישהו אחר בבית שינה אותה, והם החזירו אותה למה שהייתה בלי לומר לו. הרגלי הקיץ ממשיכים גם מעבר לוויכוח על הטמפרטורה: 56% מהמשיבים ישנים כל הלילה עם מזגן וגם עם שמיכה או פוך, 41% הפעילו את המזגן עוד לפני שהגיעו הביתה כדי להיכנס לבית שכבר התקרר, וכ-35% הודו שהשאירו מזגן פועל גם כשלא היו בחדר או לאחר שיצאו מהבית. 58% בחרו במשפט: "אם חם לי, המזגן נדלק בלי לחשוב פעמיים".

"הקיץ האחרון ממחיש כיצד טכנולוגיה הופכת לחלק טבעי משגרת החיים כשהיא נותנת מענה לצורך אמיתי", אומרת נופר ממרוד, סמנכ"לית השיווק והדיגיטל של תדיראן גרופ. "MY TADIRAN" פותחה בישראל כמערכת הפעלה לאקלים הביתי, והיא ממשיכה להתפתח מתוך היכרות עם הצרכים והרגלי השימוש של הקהל הישראלי. שעון השבת החכם, שכמעט שניים מכל שלושה משתמשים כבר נעזרים בו, הוא דוגמה טובה לכך. מבחינתנו, מזגן איכותי ואמין הוא הבסיס, אבל הערך ללקוח כבר אינו מסתכם במוצר עצמו. אנחנו מבקשים להעניק חוויית מיזוג שלמה ומתמשכת, שמחברת בין שליטה חכמה, התאמה לצורכי הבית, ניהול אנרגיה ושירות שממשיך ללוות את הלקוח גם לאחר ההתקנה."

על הנתונים: נתוני MY TADIRAN מתייחסים ל־1 ביולי עד 31 באוגוסט 2026, ומשקפים את פעילות משתמשי המערכת בלבד.