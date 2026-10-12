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שגרה?

"בן 40 ובוכה לי?": האמא המרוקאית שהפילה את הרשת | צפו

חגי תשרי כבר מאחורינו, אבל חשבונות הסופר וגיהוצי האשראי עדיין עושים לכם דפיקות לב? אתם ממש לא לבד 

חש
חני שטיין
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"בן 40 ובוכה לי?": האמא המרוקאית שהפילה את הרשת | צפו (צילום: באדיבות המצלם)

סרטון חדש ומשעשע שעלה השבוע בסטטוס של רשת 'רמי לוי מהדרין', מציג בצורה שנונה וחמה את הדילמה המוכרת בכל בית חרדי בימים אלו של פתיחת "זמן חורף".

בסרטון נראית אם המשפחה כשהיא מאזינה לסיפור הילדות המפורסם של רמי לוי כילד שגדל בבית עם מציאות כלכלית לא פשוטה, הוא נשלח בכיתה ד' על ידי המורה שלו, אדון שמעוני, לקנות עבורו מנת חומוס. שם, במסעדה, הבזיק לו הרעיון הגאוני הראשון, לקנות את החומוס בשקית ואת הפיתות בנפרד, ובאותו התקציב בדיוק להפיק שתי מנות שלמות, אחת למורה ואחת לעצמו.

כשהבן מתקשר בשידור חי להתלונן על החשבונות המאמירים של החגים ועל "מחירי הירקות שהפכו למחירי בשר", האם לא נשארת חייבת, מציעה לו ללמוד משהו מהילד רמי, ושולחת אותו מיד לפתרון המתבקש: "קח ת'אוטו, סע לרמי לוי מהדרין ותתחיל לחסוך".

ברשת 'רמי לוי מהדרין' כבר נערכו לחזרה המלאה לשגרה עם מדפים גדושים בסחורה טרייה ומגוון מבצעים חסרי תקדים לחיסכון משמעותי בסל הקניות, כדי שתוכלו לעבור את החורף בשפע ובשליטה מלאה על הכיס.

צפו בסרטון המלא:

"בן 40 ובוכה לי?": האמא המרוקאית שהפילה את הרשת | צפו
"בן 40 ובוכה לי?": האמא המרוקאית שהפילה את הרשת | צפו (צילום: באדיבות המצלם)

להצטרפות לסטטוס של רמי לוי:

https://wa.me/message/JHJQNYBIT2XGN1

להצטרפות לקבוצת המבצעים הסודית של רמי לוי:

https://rami-levy.toshavil.co.il/

רמי לוי באינטרנט - אתר קניות אונליין הגדול והזול במדינה:

https://share.google/bcdlcMX4xiDY6dSgi
רמי לויכיכר בשיתוף רמי לוי

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