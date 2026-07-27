עושים סדר בילקוט מצילים את הכיס: רשת רמי לוי מרסקת את מחירי החזרה ללימודים אם גם אתם מוצאים את עצמכם מתמרנים בין הוצאות 'בין הזמנים', הקניות לשנה החדשה ועול החגים שדופק בדלת, אתם לא לבד (צרכנות)