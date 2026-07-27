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מצילים את הכיס: רשת רמי לוי מרסקת את מחירי החזרה ללימודים

אם גם אתם מוצאים את עצמכם מתמרנים בין הוצאות 'בין הזמנים', הקניות לשנה החדשה ועול החגים שדופק בדלת, אתם לא לבד (צרכנות)

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רשת רמי לוי מרסקת את מחירי החזרה ללימודים (צילום: באדיבות המצלם)

בשורה משמחת להורים: רשת 'רמי לוי שיווק השקמה' מציגה את סל החזרה ללימודים ולגן הזול במדינה, עם מענה מקיף לכל הגילאים, מהפעוטות במעון ועד לבחורות הסמינר.

אז מה כולל הסל המשתלם?

בגזרה הכבדה: תיקים אורתופדיים מבית מותגי האיכות Smash / Cool החל מ-99.90 ₪ בלבד, ותיקי גב איכותיים החל מ-29.90 ₪.

להפסקה: קופסאות אוכל מעוצבות החל מ-12.90 ₪ קבוקי שתייה החל מ-19.90 ₪.

לציוד המשרדי והלימודי: קלמרים מעוצבים החל מ-9.90 ₪, מארז 3 מחברות ספירלה ב-9.90 ₪, ונייר צילום A4 איכותי Office Pro, 500 דף ב-9.90 ₪ בלבד.

חוגגים ביצירה: מבצע חסר תקדים על כלי הכתיבה והאמנות של מותג ARTWARE - 2+1 מתנה על עפרונות, עטים, טושים ומרקרים.

הקמפיין בתוקף עד ה-04.09.2026 בכל סניפי הרשת.

שורה תחתונה? מגיעים, מעמיסים את כל מה שצריך לשנה החדשה, יוצאים מסודרים והכי חשוב: הילדים מבסוטים.

רמי לויחזרה ללימודים
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