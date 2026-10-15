מעדנות משיקה "פיצה בלי הקשה"! בכשרות בד"ץ ועדת מהדרין

כל הורה מכיר היטב את התופעה בארוחת הערב: הילדים אוהבים פיצה, נהנים מהגבינה ומהרוטב, אך בסיומה של הארוחה, שולי הפיצה (ה"קשה") נשארים מיותמים בצלחת. הפיצה החדשה של 'מעדנות' נועדה לתת מענה מדויק לבעיה זו.

בימים אלו משיקה 'מעדנות' את "פיצה בלי הקשה" – פיצה משפחתית במשקל 500 גרם, המיוצרת תחת ההשגחה המהודרת של בד"ץ ועדת מהדרין. הפיצה החדשה פותחה במיוחד עבור ילדים שאוהבים פיצה קלאסית, טעימה ופשוטה, אך נוטים להשאיר את ה"קשה" בצלחת.

המוצר החדש מציע להורים פתרון מושלם: ארוחה טעימה ומפנקת שהילדים אוהבים, לצד צמצום משמעותי של בזבוז מזון בבית – כל משולש נאכל עד תומו. הפיצה מצטיינת ב-100% גבינת עמק איכותית ורוטב מתקתק המגיעים עד לקצוות הבצק, וכפי שמצהיר המשפט המלווה את האריזה החדשה: "פיצה בלי הקשה - עם גבינה ורוטב עד הקצה".

ב'מעדנות' מציינים כי הפיצה החדשה מצטרפת למגוון מוצרי החברה המוכרים והאהובים, ומיועדת לצרכנים המחפשים ליהנות ממקסימום טעם והנאה בכל ביס.

הפיצה החדשה (500 גרם) בכשרות המהודרת של בד"ץ ועדת מהדרין, וניתן להשיגה כעת ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.