קיצרו את השבת כדי לחסוך: 7.5 מיליון שקל תביעה נגד דומינוס

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר לאחרונה הגשת תביעה ייצוגית בהיקף של כ-7.5 מיליון שקלים נגד חברת אלגד פיצה, המפעילה את רשת דומינוס פיצה בישראל. התביעה עוסקת בטענות חמורות להפרות שיטתיות של זכויות שכר של עובדים שעבדו בשבת ובמוצאי שבת, וכן בסוגיות נוספות הקשורות לתשלום גלובלי ודמי חגים.

ההליך המשפטי החל עוד בינואר 2024, כאשר שליח לשעבר ברשת הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית באמצעות עו"ד אסף כהן. על פי כתב התביעה, החברה קבעה באופן שרירותי את שעות כניסת ויציאת השבת – לעיתים מוקדם מהמקובל על פי ההלכה – ובכך חסכה תשלום של 150% מהשכר הרגיל, כנדרש בחוק שעות עבודה ומנוחה.

התובע טען כי עובדים ששירתו במשמרות אחר הצהריים והערב בשבת קיבלו שכר רגיל במקום התוספת המגיעה להם על פי חוק. לטענתו, התופעה חוזרת על עצמה בסניפים רבים ברחבי הארץ, ומדובר בפרקטיקה שיטתית ולא באירוע חד-פעמי.

טענות נוספות: תשלום גלובלי ודמי חגים

מעבר לסוגיית השבת, התביעה כוללת טענות נוספות בנוגע לאופן התשלום לעובדים. התובעים טוענים כי החברה שילמה תשלום גלובלי שלא שיקף את השעות בפועל שעבדו העובדים, וכן לא שילמה באופן מלא את דמי החגים המגיעים על פי חוק. לפי הערכת התובעים, הנזק המצטבר לעובדים מגיע למיליוני שקלים, ומכאן הסכום של כ-7.5 מיליון שקל שאושר כעת לניהול כתביעה ייצוגית.

אלגד פיצה, שבבעלות דני גולד ויוסי אלבז, מפעילה עשרות סניפים ברחבי ישראל ומעסיקה אלפי עובדים, רבים מהם צעירים בשליחויות ובמשמרות סוף שבוע. הרשת, שהחלה לפעול בארץ בשנות ה-90, הפכה לאחת מרשתות הפיצה המובילות, עם סניפים כשרים ומהדרין במספר ערים.

תגובת החברה והשלכות אפשריות

בתגובה לבקשה המקורית שהוגשה ב-2024, מסרה החברה כי "לומדת את פרטי הבקשה ותגיב כמקובל בבית המשפט". נכון לעכשיו לא פורסמה תגובה רשמית מעודכנת להחלטת האישור של בית הדין.

הפרשה מצטרפת לשורת תביעות ייצוגיות בתחום דיני העבודה בשנים האחרונות, שבהן נבחנות פרקטיקות של מעסיקים גדולים בנוגע לתשלום עבור עבודה ביום המנוחה. בישראל, שבה השבת היא יום המנוחה הרשמי לרוב העובדים, החוק קובע תוספת שכר משמעותית לעובדים שמועסקים בו, והפסיקה הקפידה על חישוב מדויק של השעות.

אישור התביעה כייצוגית מאפשר כעת לקבוצה רחבה של עובדים – בעבר ובהווה – להצטרף להליך ולדרוש פיצוי. אם התביעה תתקבל במלואה, היא עשויה להשפיע לא רק על אלגד פיצה אלא גם על רשתות מזון מהיר נוספות שפועלות בשבתות. בינתיים, ההחלטה של בית הדין בתל אביב מסמנת ניצחון ראשוני לעובדים ופותחת את הדלת לבירור מעמיק של אופן חישוב השכר ברשת הפיצה הגדולה.