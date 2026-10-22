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יוקר המחייה

הודעה על עדכון מחירים: החל מנובמבר - מחירי הביצים הולכים לעלות

תחשיב המחירים התקופתי מצביע על עלייה מתונה • המחירים המעודכנים ייכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר | תוספת של 27–33 אגורות לאריזה (צרכנות)

כה
כיכר השבת
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גלו אחריות ורכשו ביצים חתומות בחנויות המורשות בלבד (צילום: באדיבות המצלם)

משרד החקלאות וביטחון המזון הודיע כי החל מ-1 בנובמבר 2026 יתעדכנו המחירים המרביים של ביצי המאכל שבפיקוח. תחשיב המחירים התקופתי מצביע על עלייה בשיעור של כ-2.1% במחיר לצרכן. מדובר בעלייה מתונה, לאחר שהמחירים עודכנו לאחרונה בנובמבר 2025.

העדכון משקף את השינויים שחלו בעלויות הייצור והשיווק של הביצים לאורך שרשרת הערך, מהמגדל, דרך המשווק והקמעונאי ועד לצרכן. בין העלויות שעלו: מזון למטילות, שכר, אנרגה ואריזה.

מנגנון עדכון המחירים האוטומטי, שנכנס לתוקף בשנת 2023, מבוסס על נוסחה קבועה ושקופה ואינו מצריך חתימה של שרי האוצר והחקלאות. במסגרת המנגנון נבחן שיעור השינוי במחיר מדי רבעון, והמחירים עשויים להתעדכן כלפי מעלה או מטה.

עדכון מתבצע כאשר השינוי המצטבר מאז העדכון הקודם משתנה ביותר מ-3%, וכן שחלפו לפחות שישה חודשים מהעדכון האחרון, או כאשר חלפה שנה והשינוי המצטבר משתנה ביותר מ-1%.

להלן המחירים המרביים לצרכן לאריזה של 12 ביצים, כולל מע״מ, החל מ-1 בנובמבר 2026:

  • גודל M: 13.40 ש״ח (תוספת של 27 אגורות, לעומת 13.13 ש״ח)
  • גודל L: 14.54 ש״ח (תוספת של 30 אגורות, לעומת 14.24 ש״ח)
  • גודל XL: 15.81 ש״ח (תוספת של 33 אגורות, לעומת 15.48 ש״ח)

יצוין כי בתקופה האחרונה הודגשה חשיבות רכישת ביצים ממקורות מפוקחים בלבד. גורמי המקצוע במועצה לענף הלול הזהירו מפני רכישת ביצים ממקורות בלתי מפוקחים, שעלולות להוות סיכון תברואתי למשפחות. המועצה קוראת לציבור לרכוש ביצים רק בחנויות מורשות, תחת פיקוח מוסמך, על מנת להבטיח תוצרת בטוחה ואיכותית.
ביציםמשרד החקלאותמחירי מזוןמועצה לענף הלול

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