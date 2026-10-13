רופא ניסה להבריח דרך נתב"ג 300 שתילים מתאילנד - והסתבך קשות

רופא ממרכז הארץ שחזר מתאילנד מצא את עצמו בהסתבכות משפטית, לאחר שבודקי המכס בנמל התעופה בן גוריון גילו בחמש מזוודותיו כ-300 שתילים של בננה ושרך קרן אייל. השתילים הוחרמו על ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות וביטחון המזון, הנוסע נחקר בידי חוקרי מכס נתב"ג ונפתחו כנגדו הליכים משפטיים.

הרופא טען בפני החוקרים כי השתילים נועדו לגינתו הפרטית, גינה שהפכה עם השנים ל"ג'ונגל", וכי איסוף צמחי נוי מיוחדים הוא תחביב אישי שלו. אולם הסבריו לא סייעו לו, והשתילים נתפסו במלואם.

רשות המסים הבהירה כי הכנסת צמחים ותוצרת צמחית לישראל באופן בלתי מוסדר, גם צמח בודד המיועד לשימוש אישי, עלולה להוביל לחדירת מזיקים ומחלות צמחים שאינם קיימים בישראל, ולגרום לנזקים משמעותיים ובלתי הפיכים לצמחייה המקומית ולענפי חקלאות שלמים. הכנסת צמחים ללא האישורים הנדרשים היא עבירה על חוק הגנת הצומח.

במקרה של הכנסת בננות מתאילנד, הסיכון משמעותי במיוחד: בתאילנד קיימים מזיקים ומחוללי מחלות שאינם מצויים בישראל, וחדירתם לארץ עלולה לפגוע קשות בענף הבננות המקומי, עד כדי סיכון להמשך קיומו.

שלומית ציוני, מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות וביטחון המזון, הדגישה: "גם צמח קטן במזוודה, פרי או ירק בודד עלולים לגרום לנזק עצום לחקלאות ולטבע בישראל. גם צמחים שנראים בריאים עלולים לשאת מזיקים ומחלות שאינם קיימים בארץ, ולגרום לנזק בלתי הפיך ואף לסכן ענפי חקלאות שלמים".

ציוני קראה לציבור לגלות אחריות ולא להכניס צמחים ותוצרת צמחית לישראל ללא האישורים הנדרשים. "הודות לערנות בודקי המכס ולשיתוף הפעולה עם מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, נמנעה במקרה זה הכנסת צמחים שלא כדין", הוסיפה.

משרד החקלאות וביטחון המזון מדגיש כי אין להכניס צמחים או תוצרת צמחית לישראל ללא האישורים הנדרשים. גם פעולה שנעשית בתום לב ולשימוש אישי עלולה להוביל להשלכות חמורות על החקלאות בישראל.