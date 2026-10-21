הגיס שוב שילם פחות מכולם. הפעם גילינו איך הוא עושה את זה

נניח שאתם בשמחה משפחתית. בין המנה הראשונה לעיקרית מישהו מספר שהחליף מזגן. "כמה שילמת?" שואל הגיס, ואחרי רגע של שתיקה מגיע המשפט שכולנו מכירים: "אני לקחתי את אותו אחד בדיוק. בהרבה פחות. יש לי מישהו".

ואז כל השולחן מסתובב אליו.

הגיס הזה לא קוסם. הוא פשוט יודע משהו שחנויות יודעות מזמן: מי שקונה אחד משלם מחיר של אחד. מי שבא עם הרבה קונים ביחד - מקבל מחיר אחר לגמרי. ככה עובדים הסיטונאים, ככה עובדים מוסדות, וככה עובד הגיס.

ומה עם כל השאר? עד היום, מי שלא היה לו "מישהו" - שילם מחיר מלא.

קבוצת רכישה: אותו רעיון, בלי פרוטקציה

חַסָכֶּה היא פלטפורמה של קבוצות רכישה. הרעיון פשוט: במקום שכל אחד יקנה לבד, מצטרפים יחד לקבוצה על אותו מוצר, וכשמגיעים ליעד - הדיל יוצא לפועל.

לקבוצות הרכישה של חסכה >>

איך זה עובד בפועל?

מוצאים מה שרוצים. נכנסים לאתר, בוחרים קבוצה על המוצר שרציתם ומצטרפים. אין קבוצה על מה שאתם מחפשים? פותחים אחת חדשה, וחסכה מביאה עוד קונים והצעות מחיר מעסקים.

נכנסים לאתר, בוחרים קבוצה על המוצר שרציתם ומצטרפים. אין קבוצה על מה שאתם מחפשים? פותחים אחת חדשה, וחסכה מביאה עוד קונים והצעות מחיר מעסקים. מגיעים ליעד. כשמספיק אנשים הצטרפו, הדיל יוצא לפועל.

כשמספיק אנשים הצטרפו, הדיל יוצא לפועל. מקבלים את ההנחה. בקוד הנחה, או שהמוכר יוצר איתכם קשר ישירות.

והחלק שהכי חשוב לדעת: לא יצא הדיל? לא שילמתם.

כמה דברים שכדאי לדעת לפני שמצטרפים

דמי ההצטרפות מוצגים מראש בעמוד של כל קבוצה, ונגבים רק אם הקבוצה יוצאת לפועל.

לפני שדיל מאושר, בודקים את מחיר השוק מול ההנחה - כדי שההנחה תהיה הנחה אמיתית.

התחרטתם? אפשר להסיר את ההצטרפות כל עוד הקבוצה פתוחה.

ומי שרוצה משהו שאין עליו קבוצה, יכול לפתוח קבוצה בעצמו - חינם, עד שתי פתיחות בשבוע.

לבד אתה לקוח, ביחד אתה כוח

הסיסמה של חסכה אומרת את זה הכי טוב. מול חנות, לקוח אחד הוא עוד לקוח. קבוצה של קונים היא כבר כוח קנייה - וזה בדיוק מה שהיה לגיס כל השנים.

אז בפעם הבאה שתשבו בשמחה ומישהו ישאל "כמה שילמת על זה?" - לא תצטרכו לשתוק. תחייכו, ותגידו: "יש לי מישהו".

בקרוב: הסוד של הגיס

הגיס עוד יחזור, והפעם עם הסיפור המלא. סדרת סרטונים קצרים ומצחיקים של חסכה - פרק אחרי פרק.

לקבוצות הרכישה של חסכה >>