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משלמים על המותג

מי עוד גילה השבוע שהוא פראייר?

קחו טחינה "אחווה" או חמוצים של "בית השיטה" - ותגלו שיש להם 'תאומים' לחלוטין במותג הפרטי של רמי לוי מהדרין, אותה איכות ואותה כשרות. מה שונה? רק האריזה, והמחיר (צרכנות)

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כיכר בשיתוף רמי לוי
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המוצרים של רמי לוי (צילום: יח"צ)

תפתחו רגע את העיניים ותחשבו על זה - עד מתי נמשיך לשלם קנס ענק על תווית יקרה, בזמן שעל פס הייצור המוצרים זהים לחלוטין?

הנה, האסימון שכולם מדברים עליו השבוע נפל בריש גלי בתכנית "מדד גלבוע". מי יודע, אולי בקרוב נפסיק כולנו לממן את קמפייני הענק של החברות הגדולות?

מה שהם גילו, תוכלו לבדוק בבית: טחינה "אחווה", חמוצים של "בית השיטה" או מוצרי יסוד נוספים מגיעים בדיוק מאותו מפעל ואותו קו ייצור ממש, רק שבמותג הפרטי ברמי לוי אתם מקבלים את זה בפער של עד 28% פחות במחיר! אין פה שום פשרה על איכות או על כשרות מהודרת.

המסקנה חדה כתער: הצרכן החרדי כבר מזמן הפסיק להיות פראייר של מותגים. השבוע בתכנית המשתתפים הודו בשידור חי בתגלית המרעישה, שלא נותנת מקום יותר להרגיש בסדר עם להיות 'פראייר'.

מי שרוצה כשרות מהודרת, איכות בלתי מתפשרת במחיר הזול ביותר במדינה - פשוט קונה את מוצרי המותג הפרטי של רמי לוי.
רמי לוי

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