במסגרת המבצע, שייפתח לתקופה מוגבלת, יוכלו לקוחות המחזיקים בכרטיס האשראי SuperFly של רמי לוי, וכן מצטרפים חדשים לכרטיס, ליהנות ממחיר מיוחד לטיסות ישראייר לניו יורק, במגוון מועדים עד סוף מרץ 2027.

זה לא הכול: המחיר כולל גם מיסים, מזוודה במשקל של עד 23 ק"ג וטרולי – ללא תוספת תשלום עבור הכבודה הכלולה במבצע!

המהלך מבטא את האסטרטגיה של קבוצת רמי לוי להרחיב את בשורת המחירים המשתלמים בסל הקניות ומעבר, ולהעניק לצרכנים הזדמנויות לחיסכון משמעותי גם בעולמות התיירות והנופש.

שיתוף הפעולה עם ישראייר וישראכרט, באמצעות כרטיס האשראי SuperFly מאפשר לחברי המועדון ליהנות מהטבות ייעודיות וממחירים אטרקטיביים, כחלק מהרחבת הערך שמציע המועדון ללקוחותיו.

רמי לוי מסר :״אנחנו ממשיכים להביא את מהפכת המחירים שלנו לכל תחום שבו הצרכן הישראלי יכול לחסוך. כמו שהוכחנו שאפשר לשלם פחות על סל הקניות, אנחנו פועלים להוכיח שאפשר לשלם פחות גם על חופשות וטיסות לחו"ל. יחד עם ישראייר וישראכרט, אנחנו מנגישים ללקוחות שלנו את ניו יורק במחיר אטרקטיבי במיוחד. זו בדיוק המטרה שלנו – לתת לצרכן הישראלי יותר, בפחות כסף".

איך נהנים מההטבה? רוכשים את השובר באתר המועדון של רמי לוי באמצעות כרטיס האשראי SuperFly ולאחר מכן מממשים אותו באתר ישראייר ובוחרים טיסה מתוך המועדים המשתתפים במבצע.

בכפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר המועדון של רמי לוי.