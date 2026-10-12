שר החוץ גדעון סער חתם היום (ראשון) בטירנה, בירת אלבניה, על הסכם תעופה מתקדם בין ישראל לאלבניה. החתימה התקיימה במסגרת ביקורו המדיני של שר החוץ במדינה הבלקנית, בתיאום עם שרת התחבורה מירי רגב.

את ההסכם חתמו שר החוץ סער ושר התשתיות והאנרגיה של אלבניה, אנאה קרקאצ'י. ההסכם הוא פרי דיאלוג ארוך בין משרד התחבורה הישראלי לממשלת אלבניה, והוא צפוי להגביר את הקישוריות בין שתי המדינות ולעודד את התיירות ההדדית.

על פי הנתונים, בשלוש השנים האחרונות חל זינוק דרמטי במספר התיירים הישראלים המגיעים לאלבניה. המספר עלה מכ-7,000 תיירים בלבד לכ-100,000 תיירים בשנה. הסכם התעופה החדש נועד לאפשר הרחבה משמעותית של היצע הטיסות בין המדינות ולענות על הביקושים הגוברים.

במקביל להסכם התעופה, נחתם גם הסכם שיתוף פעולה בין-ממשלתי מורחב. הסכם זה יאפשר לממשלת אלבניה להתקשר ישירות עם חברות ישראליות, ויפתח בפניהן הזדמנויות עסקיות רבות בתחומים שונים.

ההסכמים נחתמו על רקע יחסים מתחזקים בין ישראל לאלבניה בשנים האחרונות. אלבניה, מדינה מוסלמית ברובה, מקיימת יחסים חמים עם ישראל ונחשבת לידידה של המדינה היהודית באזור הבלקן.

הביקור של שר החוץ סער באלבניה כולל גם מפגשים עם בכירים נוספים במדינה, במטרה להמשיך ולחזק את הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים בין שתי המדינות.