פיצה מעדנות 'מאמא מיה': חוויית פיצה ביתית בכל עת

סדרת הפיצות האהובה "מאמא מיה", תחת המותג מעדנות מבית תנובה, המובילה את שוק הפיצות הקפואות, מציעה בתקופה זאת ובכל עת - חוויית פיצה איטלקית, מחומרי גלם איכותיים, קלה ומהירה להכנה.

"סדרת פיצות מאמא מיה" מסבירה יעל אטיאס, מנהלת יחידה עסקית מזון וקולינריה באגף השיווק של תנובה. "מאפשרת לכל משפחה ליהנות מפיצה טעימה, איכותית, בסטנדרט גבוה ובנוחות של הבית."

הפיצה הביתית של מעדנות בעלת יתרונות רבים: החל מתהליך הייצור המוקפד הכולל את כל השלבים המסורתיים של הכנת פיצה איטלקית אותנטית:, התפחה ממושכת, כדרור הבצק, שימוש ברוטב עגבניות משובח, ובעיקר - 100% גבינת עמק ותוספות איכותיות.

תהליך הייצור מסתיים באפייה בתנור אבן בטמפרטורה גבוהה. האפיה בתנור אבן מעניקה לפיצה את המרקם המושלם - קראסט קריספי מבחוץ ובצק אוורירי ורך מבפנים. תוצאת התהליך היא פיצה איכותית שהגיעה מהמקפיא הביתי, והכל מוכן תוך זמן קצר של עד 15 דקות בלבד.

פיצות מאמא מיה הפכו במהרה לאחד המוצרים האהובים על משפחות, המחפשות פתרון טעים, מהיר ומשביע.

הקמפיין החדש של מעדנות, המופיע בימים אלה, מדגיש את החוויה המשפחתית של אכילת פיצה איכותית בבית. תחת הסלוגן "מעדנות מאמא מיה ממציאה מחדש את חוויית הפיצה הביתית!"

הפיצות של מעדנות תנובה, כשרות למהדרין וזמינות ברשתות המזון ובנקודות המכירה ברחבי הארץ.