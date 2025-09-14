במסגרת פעילות האונליין, כל הזמנת משלוח באתר גולדיס לראש השנה ולחג הראשון של סוכות תכלול במתנה משקה 1 ליטר תנובה אלטרנטיב ממגוון הטעמים, בצירוף גלויה חגיגית.

"משקאות תנובה אלטרנטיב הינם המענה המושלם לצרכים של שומרי הכשרות, בפרט בתקופת החגים" אומרת הילה מייזלס מנהלת שיווק מגזר חרדי בתנובה. "סדרת המוצרים מאפשרת ליהנות מקפה טעים ואיכותי בכל זמן, גם בין הארוחות הבשריות. זהו מענה אידיאלי לתקופת חגי תשרי, המאופיינת בריבוי סעודות בשריות".

שיתוף הפעולה המיוחד נערך יחד עם רשת גולדיס, מעדניית האוכל המוכן המובילה במגזר החרדי. "אנו מכירים לעומק את הצרכים הייחודיים של לקוחותינו," אומר שף אבי דן, שף ראשי בקבוצת גולדיס. "השילוב בין האוכל המוכן האיכותי שלנו לבין המשקאות האיכותיים של תנובה אלטרנטיב מעניק חוויה קולינרית מושלמת לחגים. זוהי דרך נהדרת עבורנו להעניק ערך מוסף ללקוחותינו היקרים."

הפעילות מוגבלת ל-1,000 ההזמנות הראשונות לראש השנה ו-500 ההזמנות הראשונות לחג סוכות הראשון, כאשר כל הזמנה תכלול משקה אלטרנטיב ממגוון טעמים בצירוף גלויה חגיגית, זוהי הזדמנות ייחודית עבור צרכני המהדרין לשדרג את חווית הקפה שלהם לצד ארוחות החג המסורתיות.