כיכר השבת
לכבוד חגי תשרי

תנובה וגולדיס בשיתוף פעולה מיוחד: קפה מפנק אחרי הסעודה  בלי לחכות שש שעות

לקראת חגי תשרי, תנובה ורשת גולדיס מהמובילות בתחום האוכל המוכן בישראל, בשיתוף פעולה ייחודי המשלב אוכל יהודי ברמה הגבוהה ביותר יחד עם מגוון משקאות הפרווה של תנובה אלטרנטיב (Alternative), המעניקים את המענה המושלם לשתיית קפה בין הארוחות הבשריות של החגים (חדשות האוכל)

בת
מקודם |
תנובה וגולדיס בשיתוף פעולה מיוחד: קפה מפנק אחרי הסעודה בלי לחכות שש שעות (צילום: באדיבות המצלם)

במסגרת פעילות האונליין, כל הזמנת משלוח באתר גולדיס לראש השנה ולחג הראשון של סוכות תכלול במתנה משקה 1 ליטר תנובה אלטרנטיב ממגוון הטעמים, בצירוף גלויה חגיגית.

"משקאות תנובה אלטרנטיב הינם המענה המושלם לצרכים של שומרי הכשרות, בפרט בתקופת החגים" אומרת הילה מייזלס מנהלת שיווק מגזר חרדי בתנובה. "סדרת המוצרים מאפשרת ליהנות מקפה טעים ואיכותי בכל זמן, גם בין הארוחות הבשריות. זהו מענה אידיאלי לתקופת חגי תשרי, המאופיינת בריבוי סעודות בשריות".

שיתוף הפעולה המיוחד נערך יחד עם רשת גולדיס, מעדניית האוכל המוכן המובילה במגזר החרדי. "אנו מכירים לעומק את הצרכים הייחודיים של לקוחותינו," אומר שף אבי דן, שף ראשי בקבוצת גולדיס. "השילוב בין האוכל המוכן האיכותי שלנו לבין המשקאות האיכותיים של תנובה אלטרנטיב מעניק חוויה קולינרית מושלמת לחגים. זוהי דרך נהדרת עבורנו להעניק ערך מוסף ללקוחותינו היקרים."

הפעילות מוגבלת ל-1,000 ההזמנות הראשונות לראש השנה ו-500 ההזמנות הראשונות לחג סוכות הראשון, כאשר כל הזמנה תכלול משקה אלטרנטיב ממגוון טעמים בצירוף גלויה חגיגית, זוהי הזדמנות ייחודית עבור צרכני המהדרין לשדרג את חווית הקפה שלהם לצד ארוחות החג המסורתיות.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצרכנות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר