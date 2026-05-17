חדשנות ביוגורטים:

גביע יוגורט Bio לבן של תנובה מספק מחצית מכמות הסידן היומית המומלצת

על רקע צמיחת קטגוריית היוגורטים וסגמנט היוגורט הלבן בפרט, לצד הפער בצריכת הסידן בישראל, תנובה משיקה יוגורט Bio לבן באריזת 200 גרם המועשר ב-500 מ"ג סידן (חלבי)

גביע אחד בלבד של היוגורט מספק כ-50% מכמות הסידן היומית המומלצת – נתון משמעותי במיוחד לאור סקרי משרד הבריאות, המצביעים על כך שלמעלה מ-80% מהאוכלוסייה הבוגרת אינם מגיעים לצריכה היומית המומלצת של סידן.

היוגורט החדש מוצע בשתי רמות שומן, 1.5% ו-3%, מכיל תוספת של חיידקי ביפידוס, ויימכר גם בגרסה נטולת לקטוז.

במקביל לאריזת ה-200 גרם, יוגורט Bio לבן הושקה גם באריזת 500 גרם, גם כאן בשתי רמות שומן, 1.5% ו-3%. אריזת ה500 גרם מאפשרת לשלבו בקלות בארוחות המשפחתיות.

כל סדרת יוגורט תנובה BIO בכשרות בד"ץ ועדת מהדרין.

