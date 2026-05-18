המהלך של רמי לוי לשבועות שמרגש את המגזר החרדי: "עכשיו תורה"

חג השבועות במגזר החרדי מזוהה יותר מכל עם קול קריאת התורה והמראה הקבוע של רבבות גברים ובחורי ישיבות שממלאים את היכלי התורה לאורך לילה שלם של עמל ולימוד. זהו שיאו של הנרטיב המגזרי - עולם שכולו תורה.

כחלק מהחיבור העמוק לחג ועל מנת לייקר את לומדי התורה, רשת רמי לוי ממשיכה במסורת ונערכה באופן לוגיסטי רחב היקף לקראת ליל החג, היא דואגת לאספקה של ערכות כיבוד למאות בתי כנסת, כוללים ומרכזי לימוד ברחבי הארץ, כדי לחזק את ידי הלומדים בשעות הקטנות של הלילה.

במקביל לתמיכה הפיזית בלומדים, מהלך תדמיתי יוצא דופן של הרשת מצליח לסובב את הראש של המגזר לכיוון הפוך, ומציב סימן שאלה גדול על מה שנחשב עד היום למובן מאליו. בקמפיין החדש, שנשא את הכותרת "עכשיו תורה", הרשת משיקה הצהרה פומבית שנוגעת באחד העצבים הרגישים, העמוקים והיפים ביותר במשפחה החרדית: השותפות השקטה של האישה.

הלימוד לא מתחיל בסטנדר, הוא מתחיל ברגע שדלת הבית נסגרת מאחורי הבעל שיוצא לבית המדרש.

הספסל שלא רואים בלילה

מאחורי כל ספסל עמוס לעייפה בישיבה או בכולל שמקבל את הכיבוד והחיזוק מרמי לוי, עומד ספסל שקוף בבית. ספסל של גיבורות. אלו השעות הקטנות של הלילה שבהן האישה החרדית מנהלת את הבית לבדה, שומרת על השקט, מתעוררת לילדים ומחזיקה על כתפיה את אשמורת הבוקר כדי לאפשר את קיומו של אותו לימוד. הסטייטמנט "עכשיו תורה" מפרק את המובן מאליו ומעניק לנשים הללו תיקוף פומבי וחסר תקדים: הן לא רק מאפשרות את החג, הן חלק פעיל, קריטי ובלתי נפרד מבית המדרש באותו לילה.

בעולם שיווקי שבו רשתות מזון נלחמות על שקלי הצרכן באמצעות מבצעים אגרסיביים של ערב חג, רמי לוי נוקטת כאן באסטרטגיה של נקיטת עמדה ערכית נקייה. לצד הדאגה הגשמית ללומדים בבתי הכנסת, הבחירה להשתמש בבמה הציבורית והתקשורתית של הרשת השניה בגודלה בישראל כדי להצדיע באופן ממוקד למנוע הנסתר של הבית היהודי, מייצרת הד שמחמם את הלב ומעורר גאוות יחידה פנימית.

הידיעה הזו לא הגיעה כדי לדחוף עוד מותג לעגלה, אלא כדי לתת מילים והכרה למי שלעיתים קרובות נשארת מאחורי הקלעים של החג. בשבועות הזה, כשהאורות בהיכלי התורה יישארו דולקים עד הנץ החמה והכיבוד יזרום לשולחנות, כולם ידעו למי באמת מגיעה התודה על הלילה הזה. עכשיו, יותר מתמיד, זהו תורה.