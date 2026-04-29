רבע מאה למצוינות ישראלית: הוכרזו זוכי פרס לנדאו לשנת 2026

מפעל הפיס הכריז הבוקר על נבחרת הזוכים בפרס היוקרתי לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו לשנת 2026. הפרס, המציין השנה עשרים וחמש שנים של מצוינות, נחשב לאחד הפרסים החשובים בישראל וניתן כאות הוקרה לאנשי אקדמיה ותרבות על השפעתם המכרעת על המדע וחיי הרוח בארץ. שווי סך הפרסים עומד על 1,350,000 ש"ח.

פרס מיוחד ללכידות חברתית וגישור

על רקע אתגרי התקופה והמלחמה, החליט מפעל הפיס להעניק פרס מיוחד ע"ש אביגדור יצחקי ז"ל לעמותת "כוכבי המדבר". הפרס, על סך 150 אלף ש"ח, מוענק לארגון על פועלו ללא לאות בבניית אמון, קידום הידברות ופיתוח מנהיגות משותפת בנגב, מתוך חזון של חיזוק החברה הישראלית כולה.

מצוינות במדע

בתחום המדעים נבחרו ארבעה חוקרים וחוקרות שהגיעו להישגים בינלאומיים והוענק לכל זוכה 150 אלף ₪.

חקר השואה: פרופ' ליאורה בילסקי (אוניברסיטת תל אביב) - על מחקריה המעמיקים המשלבים בין משפט ומוסר בנושא השבת רכוש לקורבנות השואה וניתוח עדויות ממשפט אייכמן.

ננוטכנולוגיה: פרופ' דן פאר (אוניברסיטת תל אביב) - על הישגים פורצי דרך בפיתוח מערכות להובלה ממוקדת של תרופות וחיסונים, המקדמים רפואה מותאמת אישית.

מדעי המחשב: פרופ' אירית דינור (מכון ויצמן למדע) – חוקרת בעלת שם עולמי בתורת הסיבוכיות החישובית ופיתוח קודים אופטימליים.

סוציולוגיה: ד"ר אלכסנדרה קלב (אוניברסיטת תל אביב) – על מחקריה בנושא גיוון והכלה בארגונים ופיתוח "מדד הגיוון" בשיתוף הלמ"ס.

תרבות יהודית ויצירה ישראלית

בתחום האמנויות הוענקו פרסים ליוצרים המשלבים מסורת וחדשנות:

מוזיקה מן המזרח והמערב: "אנסמבל הפיוט ירושלים" - על עבודתם המבורכת בשימור והנחלת מסורות הפיוט העתיקות והפיכתן למקור השראה לדורות החדשים.

תיאטרון ילדים: שחר מרום - על הובלת תיאטרון הקרון בירושלים ופיתוח דור צעיר של יוצרים בתחום התיאטרון החזותי והבובנאות.

מחול: איריס ארז - על ביצועיה המרגשים המשלבים מחויבות אמנותית עם אחריות חברתית ופוליטית.

קולנוע: עידו דולב - מעצב אמנותי בכיר המכשיר את דור העתיד ותורם לשיח המקצועי והחברתי בישראל.

יו"ר מפעל הפיס, איציק לארי: "פרס לנדאו לאמנויות ולמדעים מציין זו השנה ה-25 רבע מאה של הוקרה למצוינות, ליצירה ולמחקר בישראל. אנחנו גאים להעניק השנה תשעה פרסים לאמנים ולמדענים יוצאי דופן שתרמו תרומה משמעותית לתרבות, לאמנות ולמדע הישראלי. השנה, לצד פרסי לנדאו המסורתיים, אנו מעניקים פרס מיוחד על שם אביגדור יצחקי ז"ל לעמותת 'כוכבי המדבר', על פועלה המרשים בגישור ובהידברות בחברה הישראלית. אביגדור האמין בכוחה של התרבות והחברה האזרחית לחבר בין אנשים ולחזק את המרקם החברתי, והפרס על שמו ממשיך את חזונו. מצוינות, יצירה, מדע ודיאלוג חברתי הם עמודי התווך של חברה חזקה ומתפקדת, ומפעל הפיס גאה להוקיר ולתמוך בכל אלה".