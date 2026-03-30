ערב חג הפסח, ובזמן שמשפחות רבות נערכות לשבת יחד סביב שולחן הסדר, ישנם אלפי אזרחים ותיקים המתגוררים ביישובי קו העימות בצפון, שעבורם השאלה הבסיסית ביותר אינה מה יהיה על השולחן אלא היכן יוכלו להיות בטוחים בזמן אזעקה

איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס: "כחלק מהפעילות של מפעל הפיס מאז תחילת המלחמה, ובמסגרת 'החמ״ל הסגול' שהקמנו למען אנשים עם מוגבלות, אנו פועלים לתת מענה לצרכים שעולים מהשטח בזמן אמת, בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות וגורמי מקצוע. ההצטרפות ליוזמת 'באנו' של קרן צליר, היא המשך ישיר לכך, מתוך מטרה לסייע לאוכלוסיות הפגיעות ביותר, אלו הזקוקות לתמיכה מיוחדת דווקא ברגעים הקשים. עבורנו, זו זכות להיות שם עבור מי שזקוק לכך יותר מכולם, ולפעול כדי לאפשר להם מרחב בטוח, נגיש ומכבד, גם בימים של חוסר ודאות".

ביוזמת "באנו" של קרן צליר, מומנו, הותאמו והושכרו כבר מאות חדרי מלון ממוגנים לטובת אזרחים מעל גיל 75 מיישובי קו העימות בצפון.

על רקע מציאות זו, מצטרף מפעל הפיס לפלטפורמת “באנו” ביוזמת קרן צליר, מהלך חירום לאומי הפועל לספק פתרון מיידי לאזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלויות המתגוררים ביישובי קו העימות ואינם יכולים להגיע למרחב מוגן בזמן התרעה.

במסגרת המהלך יצרה הקרן תשתית באמצעותה מועברים הזכאים לשהייה בטוחה בבתי מלון עם מרחבים מוגנים נגישים בחיפה ובטבריה, תוך מימון המהלך והמעטפת הכוללת שינוע, ליווי וסיוע יומיומי.

קרן צליר, יוזמת, מובילה ומממנת את פעילות “באנו” יחד עם שותפים, כבר כעת מפעילה הקרן מאות חדרים בבתי מלון ברחבי הארץ. הפעילות נמצאת בתנופת התרחבות מואצת, כאשר הצפי הוא כי עד חג הפסח ישהו במסגרת “באנו” למעלה מ-2,000 תושבים בבתי המלון. הצטרפות מפעל הפיס, המאפשרת מענה לכ-300 תושבים נוספים, מהווה רכיב משמעותי בהרחבת היקף הפעילות ובהגעה לאלפי אזרחים נוספים הזקוקים לפתרון מיידי.

בכל אירוע ביטחוני אלפי אזרחים בישראל נותרים חשופים, ובקרבם אוכלוסיות שאינן מסוגלות להגיע למרחב מוגן בזמן התרעה. פער זה הופך לסיכון חיים ממשי ולעיתים אינו מקבל מענה מערכתי מספק. על רקע זה הוקמה יוזמת “באנו” כמהלך אופרטיבי, מיידי וישים, שמספק פתרון בפועל ולא הצהרתי.

פעילות “באנו” אינה מסתכמת בהעברה ומימון השהייה בבתי מלון בלבד, אלא ביצירת הסדרים, בהקמה וניהול של מעטפת חיים מלאה עבור התושבים. צוותי ומתנדבי “באנו” פועלים בכל אחד מהמלונות על בסיס יומי, מעניקים ליווי אישי, סיוע שוטף ותמיכה, מפעילים פעילות חברתית ומחזקים תחושת קהילה ושגרה, וכן מנהלים באופן שוטף את הצרכים התפעוליים והאישיים של הדיירים. צוותי ומתנדבי “באנו” רותמים ויוצרים מעטפת מותאמת עבור האוכלוסייה הוותיקה ודואגים לחדרים נגישים ולגישה בטוחה וקצרה למרחבים הממוגנים.

לקראת חג הפסח נערכים צוותי “באנו” לקיום ליל סדר מרכזי בכל אחד מהמלונות, אשר ינוהל ויופעל על ידי מתנדבי היוזמה, במטרה להעניק לתושבים חוויה קהילתית, מכבדת ומשמעותית גם בימים מורכבים.

הצטרפות מפעל הפיס מצטרפת לשותפות של גופים מובילים במשק, בהם מילגם וחברת מדיסון פארמה, וממחישה את המעבר מיוזמה אזרחית מהירה לפעילות רחבת היקף בעלת משמעות לאומית.

קרן צליר פועלת ליצירת פתרונות מערכתיים למצבי חירום ולחיזוק החוסן האזרחי בישראל, תוך חיבור בין הקהילה, המגזר העסקי וארגוני החברה האזרחית. הקרן נוסדה על ידי צילית ומאיר יעקבסון בעלי חברת מדיסון פארמה, מתוך תפיסה כי סולידריות, נתינה ועזרה הדדית הן הבסיס לחברה חזקה ומתפקדת.