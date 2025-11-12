כיכר השבת
המזבח נעלם ממקומו, אז איפה מקטירים את הקטורת?

האם מותר להקריב קרבנות בזמן שהמזבח פגום? | ומה דינם של הקרבנות שנשחטו בזמן הזה? | מה סובר רב לגבי הקטרת הקטורת על רצפת ההיכל? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון" (צילום: כיכר השבת)

מסכת זבחים, דף נט'

בדף שלנו אומר רב שמזבח שנפגם - כל הקדשים שנשחטו שם פסולים. מקשה גמרא שישנו שאמר רב שנשמע סותר את הדין הזה: רב אמר שמזבח שנעקר, מקטירין קטורת במקומו. את הקטורת היו מקטירים כל יום על המזבח הפנימי. אומר רב שגם אם המזבח יצא מהמקום לגמרי, ניתן להקטיר את הקטורת במקום של המזבח, על הרצפה. וקשה, הרי זו הפגימה הכי גדולה שיש, שהמזבח נעקר לגמרי, ובכל זאת רב מתיר לעשות את העבודות כרגיל.

מתרצת הגמרא שרב סובר כמו דברי רבא שאמר: מודה היה ר' יהודה בדמים, הכא נמי מודה רב בדמים. זאת אומרת כך: רבי יהודה סובר כי כל הרצפה של העזרה נתקדשה. בזמן חנוכת הבית בימי שלמה, לא היה מקום להקריב את כל הקרבנות, ולכן ניתן להקטיר על הרצפה ללא מזבח. אך הוא מסייג זאת רק לגבי עבודת הקטרה, אבל לגבי דם הנזרק על המזבח, מודה רבי יהודה כי הרצפה לא התקדשה. לכן, אומרת הגמרא, גם אצלנו, לענין הקטרת הקטורת, רב סובר שניתן לעשות במקום המזבח, אבל אם המזבח פגום, הוא סובר כמו רבי יהודה זה מעכב את זריקת הדם, ולכן הקרבן נפסל.

