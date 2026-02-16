תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של יוסי סרגובסקי ויוסי עבדו מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

יממה של אש בלב עיר התורה

המראות המזעזעים שזרמו אמש מרחובות בני ברק – תקיפת נשים לובשות מדים ושריפת צמיגים בלב צמתים מרכזיים – הציתו גל של זעזוע עמוק בתוככי הציבור החרדי. הפעם נדמה כי נחצה קו אדום שאינו קשור רק לוויכוח על חוק הגיוס, אלא למאבק הישרדותי על דמותו של המגזר מול פני האומה.

הבהרת הרבנים: "לא בשמנו!"

גדולי הדור לא המתינו והורידו את הכפפות מול "נוער השוליים". בהנחיה חריפה ויוצאת דופן, הבהירו מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף יחד עם מרן הגר"ד לנדו ומרן הגר"מ הירש: האלימות הזו אסורה בתכלית האיסור. הגאון רבי יגאל כהן אף פרסם התנצלות פומבית ונוקבת: "זו לא דרכה של תורה, אלו שוליים שמכתימים עולם שלם".

הניצול הפוליטי והביקורת מימין

אל תוך הכאוס הזה נכנסו הבוקר גם שחקני המגרש הפוליטי. לצד הגעתו של נפתלי בנט לזירה כדי להפיק סרטון בחירות שתקף את הציבור החרדי, הציגה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) עמדה נחרצת בראיון לתוכנית. מלינובסקי תקפה את הדרג המדיני על "היעדר משילות מוחלט", וטענה כי האכיפה הבררנית היא שמאפשרת לקומץ קיצוני לשרוף את הרחובות באין מפריע.

המלחמה הבאה: בינה מלאכותית מול איומי הטרור

במקביל למהומות ברחובות, ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים מורכבים – מהמרגל שנלכד בחיפה ועד לאיומי הפלישה של החות'ים מתימן. און גולן, מייסד ומנכ"ל 4MODEL, שופך אור בראיון על המהפכה הטכנולוגית בשדה הקרב. גולן מסביר כי שילוב של בינה מלאכותית (AI) הוא כבר לא מדע בדיוני, אלא צורך קריטי להתמודדות עם כטב"מים וניסיונות חדירה. "הטכנולוגיה היא השכפ"ץ של המאה ה-21", הוא קובע, ומשרטט את הקו שבין הגנה על הגבולות לביטחון הפנים.

ירושלים מתרחקת: טירוף מחירי הדיור

בשעה שהעיניים נשואות לבני ברק, הנתונים הכלכליים של הלמ"ס מטלטלים את הזוגות הצעירים. בניגוד למדד הכללי שנותר יציב, ירושלים רושמת זינוק מטורף של כמעט 10% במחירי הדיור בשנה אחת. המסר לציבור ברור: "אי אפשר לגור בעיר". גם אם מחירי הביגוד הוזלו, קורת הגג הופכת להישג בלתי אפשרי עבור הציבור החרדי המבקש להתגורר בעיר הקודש.

