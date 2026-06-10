דבר ראשון, בהגשת ישראל מאיר

בתוכנית החדשה, מותח מגיש התוכנית ביקורת חריפה על הטענות לפיהן בחורי ישיבות הפכו ל"עבריינים". הוא משיב אש לבני הציונות הדתית, מזכיר להם את ימי ההתנגדות להתנתקות, וטוען: "כשיש לכם ערכים – אתם יודעים לעמוד על הרגליים".

בין עבריינות לערכים: התשובה של המגזר החרדי לציונות הדתית

השיח על גיוס בני הישיבות הגיע לנקודת רתיחה. בשבוע האחרון, בעוד חלקים בציבור הישראלי, ובראשם בני הציונות הדתית, מטיחים האשמות קשות בבחורי הישיבות ומגדירים את סירובם להתגייס כעבריינות – בתוך אולפני התוכנית נשמע קול אחר, תקיף ובלתי מתנצל, שמציב מראה מול מבקריו.

"איך הגענו למצב שבחורי ישיבות נחשבים לעבריינים?" הטענה המשפטית אינה מחזיקה מים שכן מדובר בשינוי חקיקתי, ולא בפעולה אקטיבית של עבריינות. הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי בני הציונות הדתית: "ב-2005, כשגורשתם מביתכם בגוש קטיף, התבצרתם, הפגנתם ונלחמתם. אז, כשהאינטרסים שלכם היו על הכף, זה היה לגיטימי. פתאום הפכתם ללוחמי צדק – למה אצלכם אלו ערכים, ואצלנו זו עבריינות?".

ישראל הזכיר את מכתב 12 רבני ישיבות ההסדר, שהודיעו כי לא ישלחו תלמידים לשריון בשל שילוב חיילות בטנקים. "אתם יודעים טוב מאוד לעמוד על הרגליים האחוריות כשזה נוגע לקווים האדומים שלכם", הדגיש. "מה לעשות שהקווים האדומים שלנו נמצאים כמה מטרים לפני שלכם?".

לטענתו, הציבור החרדי לא התנגד עקרונית לשירות צבאי, אלא שהצבא "עשה טעויות" – החל מניסיונות לחלל שבת ועד לשינויים שפוגעים באורח החיים החרדי. "אם רוצים פתרון, צריך לשבת עם רבנים. ראש בקיר וסנקציות לא יביאו אף בחור ישיבה להתגייס", סיכם.

בחלקה השני של התוכנית, עבר ישראל לזירה הבינלאומית, ומתח ביקורת על המדיניות האמריקאית: "כשזה נוגע לישראל, טראמפ דורש איפוק. אבל כשהאינטרס הוא אמריקאי, פתאום מותר להפעיל כוח". את דבריו סיכם במשל חריף על אדם שדורש מחברו "לקבל באהבה" את אסונותיו – עד שהוא מגלה שאלו האסונות של עצמו.

איציק אוחנה פותח את הלב על האירוסין והשידוך המפתיע

במשך שנים איציק אוחנה היה האיש שמאחורי הקלעים, זה שחושף את הסיפורים של אחרים ומביא את הברנז'ה לתוך מסכי הטלפון שלכם. השבוע, היוצרות התהפכו: אלפי הודעות מכל קצוות המגזר החרדי הציפו את הטלפון שלו, והוא הפך מ"המסקר" ל"מסוקר" – האיש שלכד את תשומת הלב של כולם בשורת אירוסין משמחת.

"קיבלתי אלפי הודעות", מספר אוחנה בהתרגשות. "מדובר בשמחה גדולה, בחיבור מיוחד אחרי ציפייה של שנים. כמי שהוא בן יחיד, ובפרט לאחר הטרגדיה המשפחתית שחווינו עם פטירת אחותי בצעירותה, הציפייה של המשפחה ושל המעגל הקרוב לרגע הזה הייתה עצומה. ברוך השם שזה קרה".

אוחנה מתייחס לסיטואציה המשעשעת שבה מצא את עצמו במוקד תשומת הלב: "אני תמיד מעדיף להיות מאחורי הקלעים. לא אוהב לפרסם את עצמי, אבל כשזה מגיע לרגע כזה, פשוט זורמים".

ההשגחה הפרטית בליל היירוטים

באופן סמלי ומצמרר, האירוסין של אוחנה נערכו בלילה שבו אירעו אירועים ביטחוניים מורכבים. "זה היה כל כך מצחיק, כי במשך תקופה ארוכה דחיתי את האירוסין בגלל המלחמה והמתיחות", הוא חושף. "חיכיתי לרגע רגוע, ודווקא בערב שבחרנו – זה קרה. זה מוכיח לנו כמה הקב"ה מנהל את העולם. היו יירוטים מעל הבית של משפחת הכלה, והיו כאלו שאמרו לי שזה חלק מההתרגשות והשמחה של הערב הזה".

הטיפ לרווקים: "זה לא סופרמרקט"

כשביקשנו ממנו טיפ לרווקים שעדיין ממתינים, אוחנה מדגיש את היסודיות: "העולם של היום שונה ממה שהיה פעם, הכל פתוח ופרוץ. לכן חשוב לבדוק ולברר לעומק. לא להיות פזיזים. כשאתה מקים בית, אתה בונה את ההמשכיות שלך – זה לא לקנות משהו במכולת. צריך להיות יסודיים, לברר השקפה והתאמה, ולבוא לזה מתוך אחריות לכל החיים".

הקשר המפתיע לשוקי סלמון

ואיך אפשר בלי ה"שידוך" שמאחורי הקלעים? אוחנה מאשר את הפרסומים: "שוקי סלמון, שהוא הרבה מעבר לקולגה – הוא כמו אח עבורי – אכן היה השדכן. הוא דחף לזה מאוד והכיר את המשפחות שנים. הכל סגור בתוך המעטפת המשפחתית והמקצועית".

"אח מול אח": המיזם שמחבר את הלבבות בתל אביב

כשמדברים על תל אביב, הדימוי המיידי הוא לעיתים של ניכור וליברליות חילונית קלאסית. אך מאחורי הקלעים, משהו עמוק משתנה. הרב שלמה ספטר, ממובילי מיזם "שלום לעם", לא נרתע מהשפה הליברלית או מהוויכוחים. הוא פשוט פותח דלת. בראיון לתוכנית, הוא משרטט את הדרך לחיבור אמיתי בעיר הכי רחוקה לכאורה מהעולם החרדי.

"אחרי השביעי באוקטובר, משהו השתנה", מסביר הרב ספטר. לדבריו, גם יהודים שמעולם לא הגדירו את עצמם כדתיים, חשים פתאום את הצורך לחזור למקורות. "האנטישמיות הגואה בעולם והשכול המורגש בכל בית בישראל, מעלים שאלות נוקבות על הזהות שלנו. כשאדם שואל 'למה שונאים אותי?', הוא מתחיל לחפש את השורשים של 'מי אני'".

המיזם המרכזי של "שלום לעם", הפועל בבוגרשוב 63, הוקם לזכרו של חייל מסיירת גולני, נכדו של הרב יעקב הלל, שנפל בקרב בלבנון. "החייל הזה היה סמל לאהבת ישראל", משתף הרב ספטר. "גם כשהיה בשיא הפעילות המבצעית, הוא הקפיד לשמור שבת ודאג לסעודות משותפות לחבריו לצוות. זה בדיוק הכוח שאנחנו מנסים להביא לתל אביב".

"לא פוליטיקה, רק חיבור"

הרב ספטר מבהיר כי המיזם נמנע מנושאים מפלגים: "יש שני דברים שאני לא מדבר עליהם בסעודות השבת שלנו – פוליטיקה וצבא. שם הנקודה של האחדות. כשאנחנו נפגשים פנים אל פנים, אדם מול אדם, אין שנאה. זה אח מול אח". בכל שבת מארח המרכז עשרות משתתפים, רבים מהם כלל לא הכירו את המסורת קודם לכן.

פינת ההלכה: מדוע טריפה אסורה למרות שהרפואה המודרנית יכולה לרפאותה?

בשיעורו המרתק על מסכת חולין, עסק הרב הספרצון בשאלה תיאולוגית-הלכתית עמוקה: כיצד הכלל "טריפה אינה חיה" נותר רלוונטי כשהרפואה כיום יודעת לרפא מומים שהוגדרו בעבר כקטלניים?

הרב הסביר כי לפי פוסקים מרכזיים כגון "החזון איש" וה"אגרות משה", הטבע אכן השתנה, אך חכמי התלמוד קבעו את דיני התורה בהתאם למציאות כפי שהייתה בזמן מתן תורה. ההלכה נקבעה כ"חוק נצחי" שאינו משתנה עם כל גילוי מדעי חדש, מתוך תפיסה שהתורה לא נמסרה לשיקול דעת מחודש בכל דור, אלא כציווי אלוקי מוחלט וקבוע.