הילד הקליט את עצמו ואמר את הדבר הכי מרגש בעולם

במסגרת תוכנית 'דבר ראשון' המשודרת כל צהרים באתרינו, יש את פינת 'רץ ברשת' עם תיעודים מעניינים, מחכימים, מרגשים ומפתיעים. את הפינה האחרונה בהגשת משה מנס וישראל מאיר החלטנו שאסור לכם לפספס והגשנו לכם גם בנפרד.

רגע של טוהר בתוך הכאוס: הילד שמלמד אותנו שיעור לחיים

בימים שבהם הרשתות החברתיות והחדשות מוצפות ברעל, פיצוצים ומתח, לפעמים כל מה שצריך זה סרטון אחד קטן כדי להמיס את הלב. הכירו את הילד ששבר את הרשת (בנו של הזמר עמיחי סובר) עם אמונה טהורה ופשוטה שקשה למצוא היום אצל מבוגרים.

במילים תמימות וכובשות, הוא מסביר איך הוא מתמודד עם קשיים, פחדים ואפילו רגעים חברתיים לא פשוטים:

"אני אומר לה' תודה אפילו על דברים רעים... הכל ה' עושה רק שיהיה טוב. הוא שומע לי מה קרה לי, אם הרביצו לי, אם בכיתי... על כל דבר, אני אומר תודה."

איש הצללים שלא עוצר: בגיל 95 סוכן המוסד האגדי חושף את הסוד

אם חשבתם שלוותר על אימון כי "קצת קר בחוץ" זה תירוץ לגיטימי, תחשבו שוב. תכירו את רפי סיטון, בכיר לשעבר בקהילת המודיעין הישראלית, שמאחוריו 55 שנות שירות עתירות מבצעים בצה"ל, בשב"כ ובמוסד (כולל תפקיד כראש שלוחת המוסד בשווייץ ובאוסטריה).

סיטון מהאבות המייסדים של קהילת המודיעין הישראלית ואחד ממפעילי הסוכנים (יומינט) המוכשרים בתולדות המדינה, סיטון, שעלה מסוריה, ניצל את שליטתו הפנומנלית בשפה ובתרבות הערבית כדי לחדור בשנת 1961 בזהות בדויה למדינת אויב בכיסוי עמוק תחת עינו הפקוחה של המוסד, ממנה חולץ ברגע האחרון רגע לפני חשיפתו, ובהמשך אף פיקד על שלוחת המוסד באירופה בשנות ה-70 שם הפעיל רשתות ביון מורכבות. בין הישגיו הבולטים כיהן כמפקד מרחב ירושלים של יחידה 504 בשנות ה-60, שם גייס מקורות בלב הממשל הירדני שסיפקו מודיעין קריטי לקראת מלחמת ששת הימים, ניהל את הקשר החשאי למובלעת הר הצופים, ומיד לאחר המלחמה הוביל את המבצע המודיעיני הרגיש בבית לחם לאיתור והצלת המגילות הגנוזות. לאחר פרישתו משירות פעיל, המשיך להכשיר דורות של לוחמי שטח ודיפלומטים בשב"כ ובמשרד החוץ, ותיעד את תורת הפעלת הסוכנים בספריו שהפכו לנכס צאן ברזל של עולם המודיעין הישראלי.

סיטון, נתפס בעדשת המצלמה במקום הכי פחות צפוי – חדר הכושר במודיעין. בגיל 95 הוא מתאמן לא פחות מ-5 ימים בשבוע. כשהוא נשאל מה הסוד לאריכות ימים ולהמשך עשייה בגיל כזה, התשובה שלו הייתה קצרה, חותכת ודרמטית: רק כוח רצון.

טראומות על ההליכון: למה האויב הכי גדול של הגוף שלכם הוא... אתם?

למי מאיתנו אין איזו פדיחה בחדר הכושר? החל מהתרסקות מפוארת על הליכון נוסע ועד למבטים מושפלים לכל עבר בתקווה שאף אחד לא ראה. אבל מעבר לצחוק, יש כאן סכנה אמיתית שנובעת ממיתוסים שגויים.

אנשים רבים נמנעים מפעילות גופנית בסיסית, כמו עלייה במדרגות, רק בגלל שמועות שזה "דופק את הברכיים". האמת? אם לא תאתגרו את הגוף שלכם בהדרגה, אתם עלולים לאבד את היכולות שלכם לחלוטין. אדם שלא מפעיל את השרירים שלו בגיל 50, ימצא את עצמו מתקשה לקום מכיסא בגיל 55, ובגיל 60 עלול להגיע למצב סיעודי.

הפתעת השנה בתזונה: למה הדיאטנית ממליצה לכם לאכול שוקולד?

הכנתם עוגת בריאות בלי סוכר, בלי קמח לבן, רק עם תמרים, דבש ומייפל? מצוין. עכשיו, כמה ממנה אכלתם?

רוני פישמן, דיאטנית קלינית, מנפצת את מיתוס ה"בריאות נטו" וחושפת אמת פסיכולוגית מדהימה: לעיתים קרובות, עדיף פשוט לאכול קוביית שוקולד טובה או חתיכת בראוניז אמיתית, מאשר להשלות את עצמנו עם תחליפים "בריאים".

למה?

אפקט הפיצוי: כשאנחנו אוכלים "בריא", אנחנו נוטים לאכול הרבה יותר (כי זה "לא משמין"), או לרדת על מגש שלם של עוגת תמרים.האשליה: בסופו של דבר, סילאן, דבש ומייפל מתפרקים בגוף בצורה דומה מאוד לסוכר לבן.

הצורך הנפשי: אם נאכל תמר במקום שוקולד, נרגיש ש"היינו טובים", אבל החסך יישאר – מה שיוביל אותנו מאוחר יותר לפצות את עצמנו עם בורקס או חפיסה שלמה של שוקולד.

