החיפושים סמוך למודיעין עילית | המפקד בשטח: "הסריקות בעיצומן; מבקשים מהסקרנים - לא להגיע"

החיפושים אחר הנער שנעדר בשיטפון במודיעין עילית נמשכים בכוחות מתוגברים • לירן אטיאס, מפקד צוות ביחידה לחילוצים מיוחדים, בראיון מהשטח ל'כיכר השבת': "התנאים כעת מורכבים מאוד, אנחנו סורקים את התוואי שוב ושוב" • וגם: האם קיים חשש שהנער נסחף עד לים? | צפו בריאיון המלא (חדשות חרדים)

המפקד מדבר מהזירה

מאמצים עילאיים בשטח: כוחות גדולים של כבאות והצלה, יחידת להב"ה, יחידות החילוץ של המשטרה ומתנדבי זק"א ממשיכים גם בשעה זו (רביעי) בחיפושים קדחתניים אחר הנער שטבע בנחל מודיעין הסמוך למודיעין עילית.

לירן אטיאס, מפקד צוות ביחידה לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה, שנמצא במוקד החיפושים, תיאר את המורכבות בראיון מיוחד: "אנחנו פועלים בכוחות מתוגברים, כולל יחידת להב"ה הארצית. הצוותים סורקים את תוואי הנחל כמה וכמה פעמים כדי לוודא שלא פספסנו דבר. הטופוגרפיה ותנאי מזג האוויר הופכים את האירוע למורכב וקשה מאוד".

"סורקים בתוך המים עם רחפנים וסונאר"

בתשובה לשאלה כיצד מתנהלים החיפושים בפועל, הסביר אטיאס: "הצוותים מחולקים לגזרות. לוחמי האש נכנסים פיזית לתוך המים וסורקים את הגדות. במקביל, אנחנו מפעילים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים כמו רחפנים תרמיים ואמצעים נוספים כדי לאתר את הנער כמה שיותר מהר".

למרות הזמן שחלף, בכוחות ההצלה משתדלים לשמור על אופטימיות זהירה: "ראינו מקרים שבהם מצאנו אנשים גם אחרי 48 שעות. כל עוד אין לנו קצה חוט אחר, אנחנו ממשיכים בכל הכוח ומקווים לבשר בשורות טובות לעם ישראל".

חיים וינגרטן סמנכ"ל המבצעים בזק"א, מהמשך החיפושים בנחל מודיעין (צילום: זק"א)

חשש מהיסחפות למרחק

במהלך הראיון נשאל אטיאס על הדיווחים לפיהם הנער עלול היה להיסחף מרחק רב, אולי אף לכיוון הים. "בסוף כל הנחלים מובילים לים", השיב אטיאס, "אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא נכנס למים וסורקים בהתאם למידע הזה, תוך התקדמות מערבה ככל שניתן".

קריאה לתושבים: "אל תגיעו לאזור"

אחת הבעיות המרכזיות איתן מתמודדים הכוחות בשטח היא הגעתם של סקרנים ותושבים המבקשים לסייע בחיפושים באופן עצמאי. אטיאס פנה לציבור בבקשה נחרצת: "אנחנו רוצים להתמקד בסריקות ולא בהרחקת סקרנים. הנושא הזה מפריע לעבודה. במידה ונצטרך סיוע אזרחי, נפנה לגורמים המתאימים. כרגע, בבקשה, הישארו בבתים".

לסיום, ביקש מפקד הצוות להעביר מסר של זהירות לכלל הציבור: "הוצאנו מסרי הסברה לפני הסופה ואני חוזר ומחדד: לא לחצות מעברי מים ולא להתקרב לשיטפונות. במזג אוויר כזה, תישארו בבית עם המשפחה. זה יותר חשוב מלסכן את עצמכם ולאתגר את כוחות הביטחון".

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לאיתורו המהיר של הנער בתוך שאר חולי ועמו ישראל.

בחורים יקרים תפסיקו לחפש אקשן!!! יש לכם בבית אמהות אוהבות ודואגות, אבות אוהבים ומסורים, אחים אחיות סבא וסבתא דודים דודות בני דודים אולי אחיינים / אחיניות חברים רבנים, שכולם אוהבים אתכם ורוצים בטובתכם, אתם יוצאים להרפתקאות מסוכנות שלא בטוח שתחזרו מהם. אל תגידו לי זה לא יקרה אני יודע לשחות / אני לא מפ
אמא

