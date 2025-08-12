תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של משה מנס ואלי גוטהלף מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס במיוחד בימי החופש הגדול.

והיום בתוכנית: בדיקה בלייב באולפן. יוסי עבדו בודק את המנות חמות של אוסם ומגלה כי המנות החדשות רק נראות גדולות יותר והמחיר שלהם גם יקר יותר משמעותית בעוד כשבמציאות הכמות פחותה.

ימי החופש הם מתכון לוויכוחים ועימותים, בטח בימים כאלו של מתיחות בין ובתוך המגזרים השונים. והיום הגיע לאולפן הקאצ'ר מרדכי מנס שנתן לנו טיפים ותובנות לחיים וגם מלמד אותנו איך לנצח בוויכוח.

בתוכנית גם שוחחנו אודות אושיית הרשת החדשה הרבנית גילי שיצר דניאל פרץ. שוחחנו עם מי שנתנה את קולה לדמות ואודות הסאטירה ששברה את הרשת.

ובכותרות היום: השקרים של חמאס. בדיקה חושפת ניסיון חמאס להכפיש את ישראל בטענות רעב בעזה. דו"חות מראים 66 מקרי מוות מתת-תזונה עד יוני 2025, ו-133 ביולי, אך חמאס לא מפרסם פרטים, וניתוח רשתות מראה מעט מקרים בלבד. דוגמה: ילד בן 4 סבל ממחלה גנטית שאף טופל בישראל.

פרופוגנדת המלחמה: דיווחים על מחסומים לעריקים ועלילות מעוררות סערה. חשמונאים נפגעת מהמתיחות. במהלך השיחה באולפן חושף מנס מונחים מתוך החטיבה. כגון: קאדר (ריצה כעונש), חנווני (חנות צבאית), חיזוק בזנט (עמידה נחושה), קסיו (ציוד בסיסי), צהוב (יוזמה), שחור (חרדיות בולטת).

אסונות החופש הגדול: צעיר בן 18 טבע בחוף חדרה ונמשה ללא רוח חיים. בשבוע שעבר טבע תלמיד ישיבה בן 18 במאגר מים. מה הסיבה לכך שחרדים טובעים יותר והצעד שניתן לעשות.

שמחה ועצב: אמונה אור, אחותו של החטוף אבינתן אור התחתנה אתמול בערב. הרב דיבר על אבינתן ועל תפילה לגאולה.