תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית ראיון עם ברוך אשכנזי ממארגני כנס צעירי העידה בבית שמש בראיון זום בו הוא מסביר מה עומד מאחורי היוזמה, מה המטרה והאם הוא מבין את הביקורת.

היום בכותרות: סערה בתל אביב סביב בתי כנסת עיריית תל אביב דורשת מבתי כנסת לחתום על התחייבות לפעול בשוויון, ללא הבדלי מין או אמונה. בבתי הכנסת חוששים שחתימה תוביל לביטול האופי האורתודוקסי, בעוד סירוב עלול להוביל לתביעות לפינוי. המהלך מזכיר את סערת התפילות בכיכר דיזינגוף ביום כיפור לפני כשנתיים, כאשר העירייה, בגיבוי בית המשפט, אסרה תפילה בהפרדה מגדרית.

חסימת כביש 1 על ידי אנרכיסטים

כביש 1 בשער הגיא נחסם הבוקר לכיוון תל אביב על ידי אנרכיסטים. חגי, תומך הפלג הירושלמי, כתב בקבוצה כי השמאל הקיצוני, שחוסם כבישים ומתנגד לגיוס ולמדינה הוא זה שאחראי לפילוג ולטבח ה-7 באוקטובר. 'אז במה הם בעצם שונים מהפלגים החרדים הקיצונים שגם הוא חוסם כבישים, מתנגד לגיוס ומאשים את המדינה ב"רצח נשמות ישראל?'

סערת נוער השולים כתבה של אלי הירשמן בערוץ 12 חשפה כי אלפי צעירים חרדים, הרשומים כתלמידי ישיבות, זוכים לפטור מגיוס על סעיף "תורתו אומנותו", אך אינם לומדים תורה כלל או לומדים שעה ביום בלבד. הם נרשמים ל"ישיבות נושרים", עובדים או מבלים, לעיתים בחו"ל. אחד המתראיינים אף זעם על צווי גיוס שפגע בעסקיו בחו"ל.

האם זה חילול ה' ו'הם לא באמת מייצגים' או שמא זו דעת הרבנים כפי שהורהו שגם מי שלא לומד שלא יתגייס.

חשש בברסלב החסידים חוששים שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, תמנע נסיעת צעירים מיועדי גיוס לאומן, אוקראינה, לראש השנה, עקב איסור יציאה מהארץ. אריה דרעי וגורמים נוספים מנסים להשיג מתווה עם משרד הביטחון שיכיר בנסיעה כדתית ולא כ"תענוגות". אם המתווה ייפסל, חסידי ברסלב מתכננים הפגנות מול ביתה של היועצת.

פרצות ביטחוניות בחיזבאללה סערה בלבנון לאחר פרצות ביטחוניות בחיזבאללה, שפגעו במתקנים מבוצרים. השערות מצביעות על שימוש ישראלי בטכנולוגיית Wi-Fi לזיהוי תנועות דרך קירות.

המומחה הטכנולוגי איימן חאטום הסביר באתר ב"אל-מודון" כי הטכנולוגיה, המשתמשת בהשתקפויות Wi-Fi ובינה מלאכותית, מאפשרת ליצור "מפת שלד" תלת-ממדית ולזהות אנשים לפי דפוסי הליכה. היא משמשת גם באזרחות לניטור קשישים, אך בעולם הביטחון נחשבת מהפכנית. ישנם ישראלית המפתחת מערכות מסווגות מסוג זה.

רץ ברשת: הודעה משותפת של המשטרה, המשרד לביטחון לאומי והמשרד לשוויון חברתי מזהירה מפני הונאות טלפוניות נגד קשישים. משרד ההגנה האמריקאי חוגג 84 שנים לקהילת החבלנים ומשתף סרטון של סילוק תחמושת וטיפול בפצצות. וגם הסרטון הכי חמוד שתראו על ילדים ומדור השבת אבדה עם 2 אפרוחים שנמצאו בעיר החרדים.