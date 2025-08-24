כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

מארגני הכנס למען החיילים חרדים? - וכך דרך Wi-Fi חיסל המוסד מחבלי חיזבאללה

אחד ממארגני הכנס למען החיילים בבית שמש בריאיון סוער, הדרישה בתל אביב שמעוררת זעם, חסימת הכביש 1 בידי אנרכיסטים - והביקורת, הריאיון של הצעירים החרדים על חוק הגיוס שהפך ויראלי - והחשש בברסלב: לא ניתן יהיה לנסוע השנה לאומן | וגם: כך הצליח המוסד באמצעות WF לחסל מחבלי חיזבאללה (דבר ראשון)

15תגובות

תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית ראיון עם ברוך אשכנזי ממארגני כנס צעירי העידה ב בראיון זום בו הוא מסביר מה עומד מאחורי היוזמה, מה המטרה והאם הוא מבין את הביקורת.

היום בכותרות: סערה בתל אביב סביב בתי כנסת עיריית תל אביב דורשת מבתי כנסת לחתום על התחייבות לפעול בשוויון, ללא הבדלי מין או אמונה. בבתי הכנסת חוששים שחתימה תוביל לביטול האופי האורתודוקסי, בעוד סירוב עלול להוביל לתביעות לפינוי. המהלך מזכיר את סערת התפילות בכיכר דיזינגוף ביום כיפור לפני כשנתיים, כאשר העירייה, בגיבוי בית המשפט, אסרה תפילה בהפרדה מגדרית.

חסימת כביש 1 על ידי אנרכיסטים

כביש 1 בשער הגיא נחסם הבוקר לכיוון תל אביב על ידי אנרכיסטים. חגי, תומך הפלג הירושלמי, כתב בקבוצה כי השמאל הקיצוני, שחוסם כבישים ומתנגד לגיוס ולמדינה הוא זה שאחראי לפילוג ולטבח ה-7 באוקטובר. 'אז במה הם בעצם שונים מהפלגים החרדים הקיצונים שגם הוא חוסם כבישים, מתנגד לגיוס ומאשים את המדינה ב"רצח נשמות ישראל?'

סערת נוער השולים כתבה של אלי הירשמן בערוץ 12 חשפה כי אלפי צעירים חרדים, הרשומים כ, זוכים לפטור מגיוס על סעיף "תורתו אומנותו", אך אינם לומדים תורה כלל או לומדים שעה ביום בלבד. הם נרשמים ל"ישיבות נושרים", עובדים או מבלים, לעיתים בחו"ל. אחד המתראיינים אף זעם על צווי גיוס שפגע בעסקיו בחו"ל.

האם זה חילול ה' ו'הם לא באמת מייצגים' או שמא זו דעת הרבנים כפי שהורהו שגם מי שלא לומד שלא יתגייס.

חשש ב החסידים חוששים שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, תמנע נסיעת צעירים מיועדי גיוס לאומן, אוקראינה, לראש השנה, עקב איסור יציאה מהארץ. אריה דרעי וגורמים נוספים מנסים להשיג מתווה עם משרד הביטחון שיכיר בנסיעה כדתית ולא כ"תענוגות". אם המתווה ייפסל, חסידי ברסלב מתכננים הפגנות מול ביתה של היועצת.

פרצות ביטחוניות בחיזבאללה סערה בלבנון לאחר פרצות ביטחוניות בחיזבאללה, שפגעו במתקנים מבוצרים. השערות מצביעות על שימוש ישראלי בטכנולוגיית Wi-Fi לזיהוי תנועות דרך קירות.

המומחה הטכנולוגי איימן חאטום הסביר באתר ב"אל-מודון" כי הטכנולוגיה, המשתמשת בהשתקפויות Wi-Fi ובינה מלאכותית, מאפשרת ליצור "מפת שלד" תלת-ממדית ולזהות אנשים לפי דפוסי הליכה. היא משמשת גם באזרחות לניטור קשישים, אך בעולם הביטחון נחשבת מהפכנית. ישנם ישראלית המפתחת מערכות מסווגות מסוג זה.

רץ ברשת: הודעה משותפת של המשטרה, המשרד לביטחון לאומי והמשרד לשוויון חברתי מזהירה מפני הונאות טלפוניות נגד קשישים. משרד ההגנה האמריקאי חוגג 84 שנים לקהילת החבלנים ומשתף סרטון של סילוק תחמושת וטיפול בפצצות. וגם הסרטון הכי חמוד שתראו על ילדים ומדור השבת אבדה עם 2 אפרוחים שנמצאו בעיר החרדים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
העצניקים והשמאל הקיצוני אותו דבר?
נטע
12
2 מטומטמים יושבים ומדברים ואני צריך להקשיב לכל השטויות שלהם
שמחה
דייי בכיין זאת לא תוכנית חדשות זאת תוכנית צינית
צחי
11
יש לך טעות אחת משה אולי הראשון לציון אמר שגם מי שלא לומד שלא יתגייס, אבל הוא לא אמר לבחורים האלו להתראיין ולעשות חילול השם נוראי
חיים שיינקר
10
ההשוואה בין אנרכיסטיים לחרדים היא מכוערת ודמגוגית
איש יהודה
9
מה זה שיטת גוטרמן??? אתם אומרים מה זה בפתיח ולא מדברים על זה
קסניק
8
למה אתם שונאים עצניקים? עכשיו כולם יודעים שהם צדקו
חיים עוזר י.
7
דווקא רץ ברשת מעניין
סימי
6
לא צריך לתת במה לבחורים האלו ולא לחינם ערוץ השקר ראיין אותם אז אל לכם להצטרף להסתה מכוערת. ובראיון עם ההוא בבית שמש. רוב הציבור החרדי אתו ובכל אופן לא באו הרבה
ישראל גרטנר
5
מה יש לכם עם חצי מליון שקל?
כסף
4
תכנית מצוינת משום מה, הרבה פעמים בערב צריך ממש לחפש את הכתבה. לא יודע מי מתעדף את הכתבות, אבל דבר ראשון לא בראש הכותרות ולפעמים רק אם מחפשים את התוכנית בVOD.
ישראל
נכון
יוסי
3
אולי פעם אחת ולתמיד תלכו מכות. אני אומר משה לוקח. הוא גם מתאגרף מקצועי יש לי סרטון שלו ממקום אחד במודיעין ורואים אותו מפחיד במכות. אבל יוסי יצליח להינצל פשוט יברח ממנו וכנראה זריז יותר. ואם תרצו יש לי דרך להשיג את הסרטון אולי תראו בתוכנית
ולוולה
2
ההנפצה הזו של ריגול באמצעות רשת אלחוטית היא דמיון מזרחי פורה.
ביט
1
התמונה של הכתבה זה מהכנס בבית שמש? לא נראה לי אז למה סתם להטעות! אתם בדרך כלל תוכנית בלי קליקבייטים מיותרים וזה ממש מוריד
איחוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר