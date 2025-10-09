בשעת לילה מאוחרת: קיצונים פרצו לביתו של ראש העיר | תיעוד

בעיצמו של חול המועד, אמש (רביעי) במהלך שעות הערב המאוחרות, עשרות קיצוניים הגיעו באוטובוסים להפגנה מול ביתו של ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג, פרצו את שערי הבית ואת הדלתות, יידו אבנים, השחיתו את מערכת החשמל וגרמו לנזק רב.

הרקע למהומות נגד ראש העיר הוא בכך שגרינברג מחלן את העיר - טענות שיש להן אחיזה גדולה בציבור החרדי בבית שמש ולאוו דווקא רק בקרב הקיצוניים, הן בהופעות שהוא עושה והן בשאר דברים אחרים, ראש העיר כבר הותקף לפני מספר חודשים והקיצוניים אף הפכו את רכבו.

על פי הודעת לשכת ראש העיר, גרינברג לא שהה בביתו בזמן ההתפרעויות. בנוסף נאמר אמש כי "מצבם של כלל בני המשפחה טרם ברור".

בסיום ההודעה נאמר כי ראש העיר, קב"ט העירייה וקציני משטרת ישראל הגיעו למקום ואמדו את הנזק, ובהנחיית המשטרה הגישה לבית נחסמה".

ראש העיר שמואל גרינברג אמר לאחר האידוע: "במהלך הערב קיבלתי דיווח על כך שמאות מפגינים הגיעו באוטובוסים לחולל פוגרום בביתי הפרטי, הם פרצו אלי הביתה, זרקו אבנים על החצר והסוכה שלנו, עקרו את שער החצר ושברו ארון חשמל ואת מצלמות האבטחה".

גרינברג הוסיף: "זה דבר חמור מאוד שראש עיר מכהן חשוף לפעולות אלימות מהסוג הזה, אני פועל לשמור על סדר יום תקין בדאגה לכל ענייני העיר, ולא ניתן לפורעים קיצוניים ככל שיהיו לשבש את חיינו".