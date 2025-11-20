בזמן שבכירי עיריית בני ברק בחנו מגלשות במיאמי, בבית שמש חנכו תלמוד תורה חדש
במעמד מרשים וברוב פאר והדר התקיים השבוע בבית שמש מעמד חנוכת מבנה החדש של תלמוד תורה 'ברכת יצחק' העומד תחת נשיאות הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני | במעמד השתתפו רבני העיר בית שמש, לצד עסקנים ואישי ציבור בכירים | צפו בתיעוד (חרדים)
יהודה סולובייצ'יק, בוגר ישיבת פוניבז' וכיום בכיר מאוד בעשייה הציבורית החרדית, כותב טרו מעמקי ליבו על הניצחון שהיה אתמול בפסק הבוררות לצד 'השונאים' בישיבה ומזכיר לנו, מה שקצת שכחנו | הטור המלא והמדויק (עולם הישיבות)
ברקע סאגת חוק הגיוס, מפגינים קיצוניים הגיעו הלילה אל דירתו של ח"כ ינון אזולאי מש"ס, וקראו מחוץ לה "בוגד! בוגד!", בעוד אחת השכנות מאיימת להזעיק משטרה | הם גם הדביקו מדבקות על רכבו | גם אמש עשרות מפגינים הגיעו לרחוב בו הוא מתגורר כדי למחות על חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות (חרדים)
פסק דין הבורר לישיבת פוניבז' פורסם | אור ירוק מצד מנהיגי 'דגל' להמשיך בחוק הגיוס | בג"ץ כופה על הממשלה לטפל בעריקים חרדים | רוסיה במתקפה קטלנית על אוקראינה | רוה"מ ושר הביטחון סירו היום בגזרה הסורית | אנשי צבא חשודים בהברחת אמל"ח | חשד בנוגע לטיסה של בכירים מעיריית ב"ב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו
גדולי ראשי הישיבות לצד מרביצי תורה ומאות בחורים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן ראש ישיבת וראש הכוללים 'מגדל עוז' הגאון רבי יחזקאל אתרוג | בראש המסובים נצפה מנהיג עולם הישיבות ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, והמקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
"כשיעקב מנותק מהקול שלו, מהאמונה בצדקת הדרך, גם הידיים החזקות ביותר נכשלות" | המגיד החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מתייחס לסערת הגיוס לצה"ל שקורע את החברה הישראלית. האם בעיית כוח אדם היא באמת הבעיה של צה"ל? | מיוחד (יהדות)
משטרת ישראל הגיבה לפנייה של וועדת חוץ וביטחון בנוגע למדיניות האכיפה שלה כנגד בחורי ישיבות המוגדרים עריקים, והשיבה: "הפעילות היזומה לאיתור עריקים אינה משימה משטרתית, אלא באחריות צה"ל" | המסמך המלא (חדשות חרדים)
בפסק בוררות ארוך ומנומק המשתרע על פני עשרות עמודים, עם סיעיפים רבים, השופט חשין שם סוף סוף קץ למחלוקת ארוכת השנים שקרעה את הציבור החרדי בנוגע לישיבת פוניבז' | הצד של 'המחבלים' יאלצו להתפנות מהגבעה המוכרת עד סוף השנה - בסיום זמן קיץ וכן לשלם מיליוני שקלים | הפסק המלא (חרדים)
רבנים, ראשי ישיבות, פוליטיקאים, אנשי עסקים ואישי ציבור בכירים, עלו בשבוע האחרון לרחוב בורכוב בבני ברק, לנחם את איש העסקים ואושיית הרשת שוקי סולומון, שישב יחד משפחתו המורחבת והמכובדת, שבעה על אביהם ר' ישראל ז"ל | תיעוד מסכם מהניחומים (ברנז'ה)
שופטי בג"ץ קבעו כי על המדינה לפעול בהקדם האפשרי - בתוך 45 יום, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי
משתמטים בני הציבור החרדי,
אשר
תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור
הפלילי | השופטים גם אוסרים על הממשלה לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס (חרדים)
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מסר אמש (שלישי) שיחה נוקבת, במסגרת שיעורו השבועי במושב בן זכאי, על סכנת ההתבוללות במוסדות החילונים והדתיים המסורתיים | הרב הזהיר כי "מי שלא יתעורר ימצא בליל הסדר על שולחנו גוי שקורא לו סבא" | האזינו לשיחה המלאה (יהדות)
המשטרה פתחה בחקירה בעקבות איומים ברצח נגד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל-אביב, המועמד לתפקיד הרב הראשי של ת"א | בימים האחרונים הגיעו שוטרים לביתו של הרב כדי לאסוף מצלמות אבטחה מהרחוב ובנוסף ערכו סריקות סביב רכבו של הרב | הערכה: יש קשר בין האיומים לבחירות (חדשות)
