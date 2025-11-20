כיכר השבת
בראשות רבני העיר

בזמן שבכירי עיריית בני ברק בחנו מגלשות במיאמי, בבית שמש חנכו תלמוד תורה חדש

במעמד מרשים וברוב פאר והדר התקיים השבוע בבית שמש מעמד חנוכת מבנה החדש של תלמוד תורה 'ברכת יצחק' העומד תחת נשיאות הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני | במעמד השתתפו רבני העיר בית שמש, לצד עסקנים ואישי ציבור בכירים | צפו בתיעוד (חרדים)

חנוכת הבית לת"ת 'ברכת יצחק' בבית שמש (צילום: יעקב כהן)
