מגדל עוז: רבנן ותלמידהון בשמחת נישואי בן הגר"י אתרוג
גדולי ראשי הישיבות לצד מרביצי תורה ומאות בחורים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן ראש ישיבת וראש הכוללים 'מגדל עוז' הגאון רבי יחזקאל אתרוג | בראש המסובים נצפה מנהיג עולם הישיבות ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, והמקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
פסק דין הבורר לישיבת פוניבז' פורסם | אור ירוק מצד מנהיגי 'דגל' להמשיך בחוק הגיוס | בג"ץ כופה על הממשלה לטפל בעריקים חרדים | רוסיה במתקפה קטלנית על אוקראינה | רוה"מ ושר הביטחון סירו היום בגזרה הסורית | אנשי צבא חשודים בהברחת אמל"ח | חשד בנוגע לטיסה של בכירים מעיריית ב"ב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו
גדולי ראשי הישיבות לצד מרביצי תורה ומאות בחורים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן ראש ישיבת וראש הכוללים 'מגדל עוז' הגאון רבי יחזקאל אתרוג | בראש המסובים נצפה מנהיג עולם הישיבות ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, והמקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
"כשיעקב מנותק מהקול שלו, מהאמונה בצדקת הדרך, גם הידיים החזקות ביותר נכשלות" | המגיד החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מתייחס לסערת הגיוס לצה"ל שקורע את החברה הישראלית. האם בעיית כוח אדם היא באמת הבעיה של צה"ל? | מיוחד (יהדות)
משטרת ישראל הגיבה לפנייה של וועדת חוץ וביטחון בנוגע למדיניות האכיפה שלה כנגד בחורי ישיבות המוגדרים עריקים, והשיבה: "הפעילות היזומה לאיתור עריקים אינה משימה משטרתית, אלא באחריות צה"ל" | המסמך המלא (חדשות חרדים)
בפסק בוררות ארוך ומנומק המשתרע על פני עשרות עמודים, עם סיעיפים רבים, השופט חשין שם סוף סוף קץ למחלוקת ארוכת השנים שקרעה את הציבור החרדי בנוגע לישיבת פוניבז' | הצד של 'המחבלים' יאלצו להתפנות מהגבעה המוכרת עד סוף השנה - בסיום זמן קיץ וכן לשלם מיליוני שקלים | הפסק המלא (חרדים)
רבנים, ראשי ישיבות, פוליטיקאים, אנשי עסקים ואישי ציבור בכירים, עלו בשבוע האחרון לרחוב בורכוב בבני ברק, לנחם את איש העסקים ואושיית הרשת שוקי סולומון, שישב יחד משפחתו המורחבת והמכובדת, שבעה על אביהם ר' ישראל ז"ל | תיעוד מסכם מהניחומים (ברנז'ה)
שופטי בג"ץ קבעו כי על המדינה לפעול בהקדם האפשרי - בתוך 45 יום, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי
משתמטים בני הציבור החרדי,
אשר
תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור
הפלילי | השופטים גם אוסרים על הממשלה לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס (חרדים)
הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מסר אמש (שלישי) שיחה נוקבת, במסגרת שיעורו השבועי במושב בן זכאי, על סכנת ההתבוללות במוסדות החילונים והדתיים המסורתיים | הרב הזהיר כי "מי שלא יתעורר ימצא בליל הסדר על שולחנו גוי שקורא לו סבא" | האזינו לשיחה המלאה (יהדות)
המשטרה פתחה בחקירה בעקבות איומים ברצח נגד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל-אביב, המועמד לתפקיד הרב הראשי של ת"א | בימים האחרונים הגיעו שוטרים לביתו של הרב כדי לאסוף מצלמות אבטחה מהרחוב ובנוסף ערכו סריקות סביב רכבו של הרב | הערכה: יש קשר בין האיומים לבחירות (חדשות)
באשדוד החרדית חגגו השבוע שמחת נישואי נכדו של המקובל הגה"צ רבי דוד שלום בצרי, החתן יוסף, בן לבנו המקובל הגאון רבי יצחק בצרי, עב"ג הכלה בת הרב מיכאל ביטון | צפו בתיעודים נעלים מהחופה ומהריקודים לכבוד שמחת חתן וכלה (חרדים)
מנהיגי 'דגל התורה' הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש נתנו 'אור ירוק' לחברי הכנסת של הסיעה להתקדם בדיונים על טיוטת חוק הגיוס | ההחלטה התקבלה לאחר שהגרמ"ה הירש הכריע כי החוק הנוכחי הוא הרע במיעוטו והכי טוב שניתן להשיג בזמן הזה, והגר"ד לנדו הכריע שמבחינה השקפתית ניתן להצביע בעד החוק הנוכחי | החוק יעלה שוב לאישור הרבנים עם סיום הדיונים בוועדה (חרדים)
בכירים בסיעות החרדיות התבטאו ביממה האחרונה כי הם שוקלים להצביע בעד תקציב המדינה לשנת 2026 גם אם חוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות לא יעבור בקריאה שניה ושלישית: "ייתכן ויהיו קשיים אובקטיביים להעברת החוק, בכל מקרה בשנה הקרובה יהיו בחירות, אם נצליח להביא הישגים - נתמוך" (חרדים)
0 תגובות