כיכר השבת
צפו בגלריה

מגדל עוז: רבנן ותלמידהון בשמחת נישואי בן הגר"י אתרוג

גדולי ראשי הישיבות לצד מרביצי תורה ומאות בחורים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן ראש ישיבת וראש הכוללים 'מגדל עוז' הגאון רבי יחזקאל אתרוג | בראש המסובים נצפה מנהיג עולם הישיבות ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, והמקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי | צפו בתיעוד ענק (חרדים)

שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)
שמחת נישואי בן הגאון רבי יחזקאל אתרוג (צילום: שמוליק קורלנסקי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (31%)

לא (69%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

כותרות היום

||
3

צפו בגלריה

|

שערי שמים נפתחו

|

"מפחדים לנצח"

|

רוח השר בן גביר? 

||
1

עשרות שנות מחלוקת | דרמת ענק

||
44

בראשות רבנים ואישי ציבור

||
1

תלמיד חכם, ברגע!

|

השופטים נגד לומדי התורה

||
15

סכנת ההתבוללות

||
3
ש

טובי המוחות

אסף מגידו|מקודם

הקרב על רבנות תל אביב

||
6

קול ששון וקול שמחה

|

לפני ההצבעה - הרבנים ידונו שוב בחוק

||
12

בכפוף לאישור הרבנים

||
6

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר