אב החטוף התרגש: קיבל את הספר שהודפס לא הרחק מביתו של סינוואר

אבי אוחנה, אביו של שורד השבי יוסף חיים אוחנה, שבנו חזר לחיק משפחתו אחרי שנתיים בעזה בהושענא רבה האחרון, השתתף השבוע בהתוועדות מיוחדת שנערכה בבית חב"ד ביישוב ניצן שבדרום הארץ.

בניצן מתגוררות מאות משפחתו ממגורשי גוש קטיף, רובם מהיישוב נווה דקלים המרכזי ששכן בגוש קטיף שברצועת עזה, כקהילה מגובשת. אוחנה התרגש לפגוש אותם. "התחושה הייתה שיש לו קרבה מיוחדת אלינו. כאילו הבן היקר שלו, ששהה במשך שנתיים בעזה, התארח אצלנו כשהיה שם בעזה". במהלך האירוע העניק לאוחנה הרב יגאל קירשנזפט, שליח חב"ד בניצן, שהתגורר בגוש קטיף במשך כשלושים שנה וניהל את בית חב"ד חבל עזה, מהדורה ייעודית של ספר התניא שהודפס בזמנו במוצב 'ינקינטון' ברצועה, ששלט על מחנה הפליטים בחאן יונס.

הרב קירשנזפט משמאל, מעניק את עותק התניא שהודפס ליד מחנה הפליטים בחאן יונס לאוחנה ( צילום: בית חב"ד ניצן )

"את ספר התניא הדפסנו בגוש קטיף, במוצב שפעל ממש מעל הכניסה למחנה הפליטים חאן יונס, שם התגורר רב המרצחים יחיא סינוואר ימ"ש", מספר הרב יגאל. "הדפסנו כמאה עותקים.

"יוסף חיים אוחנה שהה בתקופת השבי, כפי שסיפר, בנוציראת שבמרכז הרצועה. הוא היה בדירה שם ולאחר מכן במנהרה. זה אזור די קרוב למוצב שבו הודפס התניא בזמנו, כשעוד התגוררו יהודים בעזה, ואוחנה התרגש מאוד לקבל את העותק. דמעות נשפכו כמים".

אבי אוחנה סיפר לקהל, בין היתר, כי בנו למד ערבית שוטפת בשבי, ואף תרגם לחבריו שידורים מערוץ אל גז'ירה שהוקרן בפניהם מעת לעת. האב הוסיף כי בנו כיום, לאחר ששוחרר מהשבי, מסרב לדבר ערבית ומנסה למחוק את השפה שלמד שם בעזה.