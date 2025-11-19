כיכר השבת
פסק דין בפוניבז', תקיפה רוסית אכזרית והביקור של נתניהו בסוריה | צפו

פסק דין הבורר לישיבת פוניבז' פורסם | אור ירוק מצד מנהיגי 'דגל' להמשיך בחוק הגיוס | בג"ץ כופה על הממשלה לטפל בעריקים חרדים | רוסיה במתקפה קטלנית על אוקראינה | רוה"מ ושר הביטחון סירו היום בגזרה הסורית | אנשי צבא חשודים בהברחת אמל"ח | חשד בנוגע לטיסה של בכירים מעיריית ב"ב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

3תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    כל הכבוד שראיינת את יעקב וידר!! תנו לו במה הוא חושף שחיתות שאף אחד אין לו אומץ לדבר עליה
    לאה
    הבעיה שבבחירות אנשים לא מצבעים לו וחבל
    אמת
    1
    לא הבנתי אנשי צבא דרוזים הבריחו נשק
    דוד

