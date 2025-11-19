"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
פסק דין בפוניבז', תקיפה רוסית אכזרית והביקור של נתניהו בסוריה | צפו
פסק דין הבורר לישיבת פוניבז' פורסם | אור ירוק מצד מנהיגי 'דגל' להמשיך בחוק הגיוס | בג"ץ כופה על הממשלה לטפל בעריקים חרדים | רוסיה במתקפה קטלנית על אוקראינה | רוה"מ ושר הביטחון סירו היום בגזרה הסורית | אנשי צבא חשודים בהברחת אמל"ח | חשד בנוגע לטיסה של בכירים מעיריית ב"ב | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
