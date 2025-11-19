בשבוע שעבר נפטר לבית עולמו הגאון הרב שאול צדקה זצ"ל, בנו של ראש הישיבה מרן הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, ואחיו של יבלחט"א ראש הישבה הגאון רבי משה צדקה. בסיום משאות ההספדים בעת מסע ההלוויה, ערך המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, תפילה מיוחדת לע"נ הרב המנוח זצ"ל. לפני התפילה עורר את הקהל בדברי התעוררות קצרים חוצבי להבות, שבה הזמין מהשמיים את אביו של הנפטר הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל וידידו מקדם הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, בצוותא עם רבותיהם (הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל, הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל, ורבם הגאון רבי אברהם חיים עדס זצ"ל, מייסד הישיבה), לצד מרן הבן איש חי זי"ע, להשתתף יחד עם הציבור בתפילה נוראה לפתוח שערי שמים להצלת יהדות ספרד.

הגאון רבי יעקב עדס מזמין את הצדיקים לתפילה

דמעות רבות הורידו המתפללים שם בתפילה נדירה, שרבים מהם אמרו שמימיהם לא הייתה להם התעוררות כזאת בתפילה, עד כדי כך שהגאון רבי משה צדקה התבטא לאחר התפילה, שהיה ניכר שהצדיקים שהוזמנו להשתתף הגיעו והשתתפו בתפילה ומכוח זה הייתה התעוררות גדולה בתפילה.

יחד עם הציבור התפללו ראשי רבני הספרדים הרבנים הגאונים רבי משה צדקה, רבי ראובן אלבז, רבי בן ציון מוצפי והרב יעקב שכנזי, לצד עוד רבנים ספרדים בהתעוררות נוראה. הציבור הגדול שהשתתף בלוויה נרגש עד עכשיו מהתפילה הגדולה הזאת, ומצ"ב לעיל תיעוד מהרגעים הנעלים שבהם הוזמנו הצדיקים מעלמא דקשוט להשתתף בתפילת רבים נעלה זו.