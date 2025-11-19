הכירו את המעבדה שמגדלת עגבניות וחסה שברכתם 'שהכל' | צפו

ביקור במעבדה לחקלאות העתיד ( צילום: ישראל שפירא )

בתוך חממה ממוזגת בירושלים, מתרחשת מהפכה שקטה. ההידרופוניסט יעקב שטיבל מנהל כאן מעבדה חיה לחקלאות העתיד - מקום שבו עגבניות, חסה ותפוחי אדמה גדלים על מים בלבד.

עגבניות וחסה שברכתם שהכל?! ראיון עם ההידרופוניסט יעקב שטיבל בחממה ירושלים ( צילום: ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

יצאתי לסיור מקיף ממוזג במשתלה שכמותה ישנו את פני העתיד החקלאי בארץ.

"לפי כמה פסקים שקיבלתי, על הפירות והירקות שגדלים פה מברכים שהכל", מסביר לי שטיבל תוך כדי שהוא מוביל אותי בשבילי החממה שנמצאת סמוך לגן הבוטני בירושלים. ההידרופוניקה היא "גידולי מים ללא אדמה. אנחנו שמים בתוך המים דשן ודואגים שרמת החומציות של המים תהיה נכונה, ואז אפשר לגדל צמחים." המערכת הבסיסית כוללת מיכל מים וצינורות אוטומטיים, וצמחים הגדלים על חומר סופג מיוחד. בתוך החממה, מערכת תאורה מתוחכמת מחקה את מחזור השמש הטבעי. "האור הזה מורכב משלושה גווני אורות הנותנים לצמח את המענה כאילו הוא נמצא בחוץ בשמש - יש להם כמה שעות שהם עובדים עם אור, כמה שעות בלי, ככה זה עובד כמו בטבע". השיטות כאן מגוונות: יש מערכת שבה המים עומדים ויורדים בגלים, ויש מערכת זרימה רצופה. בשתיהן, הצמחים מקבלים בדיוק את מה שהם צריכים - לא יותר, לא פחות.

אחד האתגרים המעניינים שמתעוררים בגידול הידרופוני קשור להלכות כלאיים - האיסור לגדל מינים שונים יחד. "אנחנו זוכים להקפיד על הלכות כלאיים בארץ ישראל גם בתוך חממה הידרופונית".

כשדגים מאכילים חסה

הפנינה שבחממה היא מערכת האקוופוניה - שילוב גאוני של גידול דגים וצמחים במערכת אחת. "הפסולת של הדגים היא זאת שמדשנת את הצמחים למעלה, ומצד שני הצמחים מנטרלים את החומצות של הפסולת ובסופו של דבר הדגים מקבלים חזרה מים נקיים."

"זהו מעגל אקולוגי מושלם: הדגים מייצרים פסולת עם אמוניה, חיידקים הופכים אותה בסוף התהליך לניטראט - החנקן בו משתמשים הצמחים כדשן. המים חוזרים לאקווריום נקיים וללא חומצות. בטבע באמת, הפסולת של הדגים עושה בה שימוש באופן טבעי הצמחים" אומר לי שטיבל.

ידוע שיש ערים שלמות - סין וסינגפור - בהם אין שטחים אדמה. החקלאות של ערים אלה מתבססת על הידרופוניה. פשוט מאות אלפי איש אוכלים ירקות על ידי הגידולים האלה.

השאלה הגדולה שעולה מהביקור בחממה היא לא רק טכנולוגית אלא גם חברתית. בעולם שבו הבינה המלאכותית והרובוטיקה משתלטות על תחומים רבים, מה יקרה לחקלאות המסורתית?

שטיבל טוען שבעתיד הקרוב בארץ ייצרו רובוטים שיודעים לזרוע, לשתול, לדשן ולקצור. זהו שינוי מהפכני שיכול לפתור בעיות רעב עולמיות אך גם מעלה שאלות על עתידם של מיליוני חקלאים ברחבי העולם.

חזרה לשורשים

אך בניגוד לטרנד הטכנולוגי, יש כיום חקלאים שעובדים בשיטות עתיקות המוזכרות במשנה[1] - חקלאות בעל ושלחין. הרשויות מעניקות להם שדות בחינם באזור הר סטף ליד ירושלים על מנת שישמרו את המסורת החקלאית העתיקה.

האם בעתיד נראה שהרשויות מעניקות שדות לחקלאים שיעבדו ללא רובוטים?

[1] ראה משנה שביעית פרק ב ב ט.