כיכר השבת
כאב בלתי נתפס

טרגדיה בתאילנד: נקבע מותו של האבא הישראלי, שזינק למים להציל את בנו

אחרי שעות ארוכות ומתישות של חיפושים, שגיא מור אותר ללא רוח חיים. שגיא ז"ל, קפץ למעמקי הים בתאילנד על מנת להציל את בנו, אך למרבה הצער הוא נסחף לים ולא שב בחיים | דיין האמת (חדשות)

שגיא מור ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אחרי שעות של חיפושים, לפני זמן קצר (חמישי) הגיעה הבשורה הקשה מכל, על קביעת מותו של שגיא מור, שקפץ למי הים באילנד על מנת להציל את בנו, אך למרבה הצער הוא נהרג כשנסחף לעמקי הים.

כזכור, אמש דווח כי ישנם חיפושים נרחבים בקופנגן, אי מתויר בדרום תאילנד, אחר תייר ישראלי, שגיא מור, שנעלם בים המקומי אחרי שניסה להציל את בנו ונסחף בעצמו.

שגיא, אב לארבעה, טייל עם משפחתו באחד מחופי העיר הטרופית. בנו בשלב מסוים נפל למים ונסחף פנימה בשל גלים חזקים.

האבא לא חשב פעמיים וקפץ אל המים במטרה להציל את בנו. הוא הצליח, וגרר את בנו בחזרה לכיוון החוף.

אלא שבשלב מסוים, בעודו מנסה להגיע בעצמו לחוף, נסחף אחורה בשל הגלים. הוא אף הספיק לצעוק לאשתו מרחוק שהוא בדרך, אבל כאמור נעלם.

היום כאמור הוא אותר בים, אודות למאמצי החיפוש אחריו, אך למרבה הצער הוא היה ללא רוח חיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר