שגיא מור ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

אחרי שעות של חיפושים, לפני זמן קצר (חמישי) הגיעה הבשורה הקשה מכל, על קביעת מותו של שגיא מור, שקפץ למי הים באילנד על מנת להציל את בנו, אך למרבה הצער הוא נהרג כשנסחף לעמקי הים.