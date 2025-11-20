אחרי שעות של חיפושים, לפני זמן קצר (חמישי) הגיעה הבשורה הקשה מכל, על קביעת מותו של שגיא מור, שקפץ למי הים באילנד על מנת להציל את בנו, אך למרבה הצער הוא נהרג כשנסחף לעמקי הים.
כזכור, אמש דווח כי ישנם חיפושים נרחבים בקופנגן, אי מתויר בדרום תאילנד, אחר תייר ישראלי, שגיא מור, שנעלם בים המקומי אחרי שניסה להציל את בנו ונסחף בעצמו.
שגיא, אב לארבעה, טייל עם משפחתו באחד מחופי העיר הטרופית. בנו בשלב מסוים נפל למים ונסחף פנימה בשל גלים חזקים.
האבא לא חשב פעמיים וקפץ אל המים במטרה להציל את בנו. הוא הצליח, וגרר את בנו בחזרה לכיוון החוף.
אלא שבשלב מסוים, בעודו מנסה להגיע בעצמו לחוף, נסחף אחורה בשל הגלים. הוא אף הספיק לצעוק לאשתו מרחוק שהוא בדרך, אבל כאמור נעלם.
היום כאמור הוא אותר בים, אודות למאמצי החיפוש אחריו, אך למרבה הצער הוא היה ללא רוח חיים.
0 תגובות