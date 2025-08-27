כיכר השבת
אומן על ראש שמחתנו: תמונת מצב מהמקום - ומה קורה עם הפשיעה באשדוד | צפו

מיכאל פינטו מסכם את ההיערכות הלוגיסטית לקבלת 50 אלף מתפללים באומן | בעיר אשדוד התגברה לאחרונה הפשיעה ויש חוסר בביטחון - סגן ראש העיר אלי נכט מדבר בריאיון על המצב הביטחוני בעיר | לוחמי גבעתי חיסלו חוליית מחבלים ומאתרים מחסן אמל"ח | תיעוד מטורף של מעצר חשוד בלב רמאללה | ולסיום: התמיכה המפתיעה של הכוכב ההוליוודי בישראל | צפו (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון', בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

מיכאל פינטו, מנכ"ל מרכז ברסלב באומן, בריאיון ישיר מאומן דיבר על המצב הביטחוני בעיר ועל ההיערכות הלוגיסטית לקבלת 50 אלף מתפללים שטסים לאומן בתקופת החגים, כולל סידורי ביטחון, תחבורה ומתקנים ציבוריים.

בנוסף, התקיים ראיון באולפן עם אלי נכט, סגן ראש עיריית אשדוד, על המצב בעיר וה המשתוללת.

לוחמי גבעתי בפיקוד אוגדה 162 פועלים בימים האחרונים בצפון רצועת , באזור כפר ג'באליה ופאתי עזה. במהלך הפעילות חוסלה חוליית מחבלים ואותר מחסן אמל"ח של חמאס. ב מציינים כי הפעילות מאפשרת הרחבת הלחימה ומניעת התבססות מחבלים בשטח. במקביל, גדוד ההנדסה 607, שפועל לראשונה מאז השבעה באוקטובר, הצטרף ללחימה לצד לוחמי גבעתי.

ב ליוו רבבות חסידים את האדמו"ר מקרעטשניף-סיגעט זצ"ל, שנפטר בגיל 75. בנו הבכור, הרה"צ רבי נפתלי הירצקא יצחק שליט"א, הוכתר כאדמו"ר המרכזי, ונוסף על כך חמשת אחיו יכהנו גם הם כאדמו"רים.

יחידת הגדעונים של להב 433, יחד עם צה"ל ושב"כ, עצרה בחברון פעיל תנזים מבוקש שביצע פיגוע ירי. במקביל, לוחמי מג"ב וצה"ל פשטו על עסק חלפנות ברמאללה ששימש להעברת כספים ל. במהלך הפעילות הוחרמו כספים בשווי כולל של יותר מ־1.5 מיליון שקלים ונעצרו תשעה חשודים.

השחקן ההוליוודי נייט באז סייר בשומרון כאורחו של ראש המועצה יוסי דגן והביע תמיכה בריבונות ישראל באזור. דגן ציין כי ההתיישבות מגינה על כל מדינת ישראל.

חבר המשלחת האמריקנית תום בראק עורר זעם בלבנון כשהתייחס לעיתונאים המקומיים במסיבת עיתונאים בלשון פוגענית. בעקבות ההפגנות בוטל ביקורו והנשיאות הלבנונית פרסמה התנצלות רשמית.

