תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית, בעקבות המקרה הטראגי בעצרת התפילה, שיחה מקיפה עם שמעון אפללו עו"ס קליני ופסיכותרפיסט אשר מוביל את היחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות. אותו שאלנו מה אומרים, איך אומרים, סימני אזהרה ודרכי פעולה. ראיון חובה לכל אחד.

בנוסף, ראיון עם היזם נתן סלומון שיצר קופסה מיוחדת אשר מכילה בתוכה כובע ומקום לספר ותשמישי קדושה.

עוד בכותרות: היום יום האם (י"א חשוון) פטירת רחל אמנו בת 36, קבורה בודדה בדרך לגלות, התחננה על בניה. בהסכמי אוסלו רבין שינה דעתו אחרי זעקת ח"כ פורוש "מאמא רחל!".

פרשת הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי בחקירה על הדלפת סרטון שדה תימן: קצינה זוטרה נשברה בפוליגרף בשב"כ, חשפה שקרים לבג"ץ והדלפה מכוערת. יועמ"שית ללוין – אין סמכות להתערב.

אביר קארה שולח מכתב התראה ליועץ העסקי שמבטיח לאדריכלים, עו"ד, ניקיון וכו' – הצלחה תמורת עשרות אלפי שקלים, בפועל מותיר בקשיים.

מרוץ ראשות ניו יורק: זוהרן ממדאני (34, שמאל רדיקלי) מבטיח תחב"צ חינם ומעונות אך אנטי-ישראל. אנדרו קואומו בן 67 עם ניסיון, תמיכה בישראל, מבטיח לטפל במשטרה ובדיור קרטיס סליווה בן ב71, רפובליקני עם הבטחות על על ביטחון ורייקרס. הוא זה שיגרום להפסד של קואומו.

טראמפ מאיים על ניגריה בתקיפה "אכזרית" על "רצח נוצרים", מפסיק סיוע; פנטגון מתכונן, ניגריה דוחה.