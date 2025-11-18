תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתו של יוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

היום בתוכנית; איך קורה שארגוני ימין תומכים בפינוי המאחז בגוש עציון? ומי בעלי האינטרסים - שמעון ישי גינזברג שביתו נהרס בריאיון

תרגיל של פעם בעשור - שת"פ מיוחד בין כבאות והצלה לרכבת ישראל, בתרגיל המדמה אירועי קצה. רשף יובל רפאל יספר על התרגיל המיוחד.

בנוסף בכותרות היום; פיגוע קשה בצומת גוש עציון, נפגעו שלושה בני אדם נפגעו ,במד"א הכריזו על מותו של אחד הנפגעים, השנים הנותרים מוגדרים במצב קשה ובינוי והם מקבלים טיפול רפואי בביה"ח שערי צדק.

מועצת הביטחון של האו"ם אישרה ברוב גורף את תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ לרצועת עזה, בישראל חוששים מסעיף שנותן פתח למדינה פלסטינית בעתיד, אך רוה"מ נתניהו ברך את הנשיא טראמפ על עמידתו לצד ישראל.

מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי יתארח אצל הנשיא טראמפ ביום שלישי הקרוב. מטרת הביקור, לדון בשיתופי פעולה ביטחוניים בייניהם מכירת מטוסי F-35 לסעודיה וקידם הסכמי אברהם.

אחרי כעשור האדמו"ר מסאטמר נחת בישראל, במטרה לחזק את היהדות החרדית בארץ הקודש בתקופת הגזירות על עולם התורה. במהלך קבלת הפנים המרשימה בירושלים, תקף האדמו"ר את גזירת הגיוס וטען כי נבואתו של בעל היואל משה מתגשמת..

יחידת להב 433 סימה בהליך חקירה נגד שלושה בכירים במערכת בתי הדין הרבני, בהם רב ראשי לשעבר. השלושה חשודים בעבירות של שוחד, סחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת דו"ח קשה, ע"פ הנתונים שנת 2024 היתה השנה הקשה ביותר באירוע תאונות דרכים בילדים במהלך העשור האחרון.

במהלך דיון בבג"ץ הבוקר בעניין מינויו של דוד זיני לראש השב"כ התפרצה חברת הכנסת טלי גוטליב על לדבריו של עורך הדין מהתנועה לאיכות השלטון, העו"ד בחר להשתלח בגוטליב וקרא לעברה; " אמרתי לך לקחת את הכדור הצהוב ולקחת את הכחול".

לסיום: פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון. צפו

תחקיר הפקה וכתיבת תוכן: נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי