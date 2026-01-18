עוד שבוע סוער יוצא לדרך ותוכנית האקטואליה המובילה "דבר ראשון" מתייצבת כדי לעשות לכם סדר בבלגן. המגישים משה מנס ויוסי סרגובסקי, שניהלו ביד רמה את הדיונים המרתקים, אירחו היום 3 מרואיינים באולפן בתוכנית מגוונת שנעה בין עולמות הרוח והאמונה לבין המציאות המשפטית והתעבורתית המורכבת של שנת 2026.

20 שנה לפטירת המקובל הגדול: הרב מרדכי חסידים חושף

במרכז התוכנית עמד ראיון יוצא דופן עם הרב מרדכי חסידים, המוכר לכולם כ"רב של הסלבס". הרב חסידים, שמלווה כבר שנים את הדמויות המשפיעות ביותר בישראל – מאמנים וזמרים ועד פוליטיקאים בכירים – לוקח אותנו אל רגעי הקדושה וההוד בביתו הקטן של הענק שבענקים המקובל הרב יצחק כדורי.

בתוכנית דיברנו על ההליכות, על האוכל, על דיבוקים ומלאכים ועל הרגעים האחרונים של נשמתו הטהורה.

הרב מרדכי חסידים חוזר לשנים האחרונות לצד זקן המקובלים רבי יצחק כדורי | ריאיון דבר ראשון | 15:57

מלחמה בכבישים: המדריך המשפטי של עו"ד ניר שלום

בעוד המדינה מתמודדת עם אתגרי התנועה והטכנולוגיות החדשות בכבישים, אירח סרגובסקי את עו"ד ניר שלום, מומחה בעל שם לענייני תחבורה. עו"ד שלום הציג את השינויים האחרונים בחקיקה, נתן טיפים קריטיים להתנהלות מול רשויות האכיפה, והסביר מדוע בעידן הנוכחי, ייצוג משפטי נכון הוא לא רק עניין של קנס, אלא לעיתים עניין של הצלת הרישיון והפרנסה.

צדק ומשפט: עו"ד אפרים דמרי בפרשנות חדה

עוד בתכנית עו"ד אפרים דמרי, מבכירי עורכי הדין בישראל, שהביא אל השולחן את ניסיונו העשיר בתיקים מורכבים. דמרי ניתח את הסוגיות הבוערות שמעסיקות את הציבור החרדי והכללי, וסיפק הצצה אל מאחורי הקלעים של אולמות המשפט והמאבקים על הצדק במדינת ישראל.

אל תפספסו את הדיונים המרתקים, העקיצות ההדדיות בין המגישים והתובנות שייקחו אתכם אל תוך השבוע החדש עם כל הידע שאתם צריכים.