עולם התורה חזר היום לספסלי הלימודים עם תחילתו של "זמן קיץ", אך השגרה המבורכת מהולה בכאב ובמורכבות. היום עם חזרתה של התוכנית 'דבר ראשון', שוחחו המגישים משה מנס וישראל מאיר על השאלות הבוערות שעל סדר היום החרדי – מהחזית הצבאית והמדינית ועד לכאב האישי שמתחת למים.

"הזמן שלי להפציץ": חוזרים להיכל הישיבה

התוכנית נפתחה בדיון על תחושת ההתחדשות של ראש חודש אייר. ישראל מאיר ומשה מנס, על האתגר שביציאה מ"בין הזמנים" חזרה למסגרת.

"תמיד התחלות חדשות זה משהו מיוחד," שיתף משה מנס. "אתה עם מסכת חדשה, פרק חדש, ואומר לעצמך: 'הזמן הזה אני הולך בעזרת ה' להפציץ'. מצד שני, זה לא קל. אני רואה את הבחורים בדרך לישיבות ורואה את הקושי, במיוחד בתקופה הזאת."

המגישים נגעו בנקודה כואבת המלווה את בחורי הישיבות בתקופת המלחמה – תחושת האשמה. "הם שומעים את השיח מסביב, את הוויכוח על הגיוס, ולפעמים מרגישים 'איפה אנחנו בסיפור הזה? הבן שלי אמר לי פעם: 'הרבה יותר קשה לי מאשר אם הייתי חייל, כי אני בכל יום נלחם מחדש'. אנחנו כאן כדי לומר להם: אנחנו מעריכים אתכם. לימוד התורה שלכם נחוץ וההצלחה שלכם היא ההצלחה של כלל ישראל."

הטרגדיה בנתניה: עדות מהמצולות

חלק משמעותי מהתוכנית הוקדש לאסון הטביעה הנורא בנתניה, בו נהרגו שני בחורי ישיבה. משה מנס, המשמש כצוללן ביחידת הצלילה של זק"א, שיתף בתיעודים בלעדיים שצילם מתחת למים במהלך החיפושים הסזיפיים.

"חוויתי את זה מקרוב, וזה היה מאתגר וקשה," סיפר מנס על תנאי הים המורכבים והראות הלקויה. בשיחה שצולמה הבוקר עם ישראל חסיד, דובר זק"א, עלה נושא ההסברה במגזר החרדי. חסיד חשף בלב כואב כי ניסיונות להקים קמפיינים להעלאת מודעות לסכנות בחופים לא מוכרזים נתקלו לעיתים בקשיים פנימיים ובחוסר שיתוף פעולה. "חובת ההשתדלות המינימלית היא לא ללכת למקומות בלי מציל," סיכמו המגישים.

פוליטיקה וחוץ: בנט 2026 והזירה הבינלאומית

בגזרה הפוליטית, דנו השניים בחזרתו של נפתלי בנט למפה הפוליטית עם מפלגת "בנט 2026" וצירופו של הפעיל יונתן שלב. "האם היום בשביל להיכנס לפוליטיקה כבר לא צריך אלטרנטיבה?" תהה מנס, "האם מספיק לצעוק באולפן 'יוקר המחיה' בלי להציע פתרונות? נראה שאנחנו במקום שמעריך רעש וצלצולים יותר מעבודה קשה."

בהמשך, הפרשן ציקי ברנדויין סקר את המצב בארה"ב תחת ממשל טראמפ והשפעתו על המערכה בלבנון ובאיראן. ברנדויין הסביר את המורכבות שבברית עם ארה"ב: "ברגע שיש לך ספונסר שנלחם איתך ושולח מטוסים, לגיטימי שהוא יתערב. אי אפשר לקחת רק את החלקים שנוחים לנו מהברית הזאת." בנוסף, עלה לדיון נושא מפתיע – הבחירות השמיניות בבולגריה והשפעתן על מאזן הכוחות בין פוטין למערב.

סיום עם חיוך: מהחטיפה בתימן ועד למלפוי החתול

לפני סיום, הציגו המגישים תיעוד משעשע ומרתק של "מרגל" שנשלח לתימן והביא הצצה נדירה לחיים בתוך מעוזי החות'ים. התוכנית נחתמה ברוח אישית יותר, עם איחולי מזל טוב למפיקה החדשה ציפורה לרגל בר המצווה של אחיינה, ואיחולי רפואה שלמה למלפוי לודמיר – החתול של אחד מחברי הצוות שעבר ניתוח קשה.

"זה נשמע משעשע, אבל כשיש לך בעל חיים ואתה דואג לו, הלב נחמר," סיכם מנס בחיוך, "נאחל בשורות טובות לכולם."