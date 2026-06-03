רגע מעצר החשודים - צילום: דוברות המשטרה רגע מעצר החשודים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:13

בהמשך לחקירת המשטרה שנפתחה בעקבות אירוע יידוי האבנים והחפצים מגג בית מלון בירושלים לעבר מפגיני 'הפלג הירושלמי' ביום שני האחרון, נעצרו ביממה האחרונה שני חשודים נוספים בפרשה.

כזכור, בתחילת השבוע נעצר מאבטח בבית המלון, שלפי החשד אפשר לעובדים לעלות לגג ולבצע את המעשה. חוקרי תחנת מוריה המשיכו בפעולות חקירה נמרצות שהובילו לאיתור זהותם של שני חשודים נוספים - בן 18 ובת 20, תושבי מזרח ירושלים. על פי החשד, הם אלו שתועדו כשהם מיידים חפצים ואבנים לעבר המפגינים שצעדו בכביש הסמוך למבנה.

התיעוד המזעזע של זריקת האבנים על המפגינים - צילום: רשת העיתונאים הנקודה התיעוד המזעזע של זריקת האבנים על המפגינים | צילום: צילום: רשת העיתונאים הנקודה 10 10 0:00 / 0:40

פעולות החקירה כללו בדיקת תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, גביית עדויות ואיסוף ממצאים מהזירה. בתיעודים שנמצאו בידי החוקרים ניתן לראות את העובדים כשהם מיידים לכאורה את האבנים והחפצים מטה, בעוד המאבטח החמוש - שנעצר קודם לכן - עומד בסמוך אליהם ולא פועל למנוע את המעשה.

היום (רביעי) תביא היחידה החוקרת את שלושת החשודים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. במשטרה מסרו כי הם פועלים במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים באירוע החמור.

בתחילת השבוע נעתר בית משפט השלום בירושלים לבקשת המשטרה והאריך בשלושה ימים את מעצרו של המאבטח בבית המלון, החשוד כי שיתף פעולה עם מיידי האבנים. על פי החשד הראשוני שעולה מהתיק, המאבטח - המועסק במלון כמאבטח חמוש - עלה לגג המבנה יחד עם עובדים נוספים של המקום.

המאבטח השתמש בסמכותו ופתח את הדלת הנעולה המובילה לגג, ובכך אפשר הלכה למעשה את עלייתם של החשודים האחרים. בניגוד מוחלט למוטל עליו מתוקף תפקידו ואחריותו לשמירה על הסדר, החשוד לא פעל למנוע את המעשה, לא עצר את העובדים ולא דיווח לגורמים הרלוונטיים על המתרחש.